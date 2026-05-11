Mejores momentos | Audiciones a ciegas
El arrepentimiento de Antonio Orozco que ha rescatado a Isabel: la nueva norma de La Voz Kids
La Voz Kids 2026 llega con una nueva norma: los coaches se pueden arrepentir y rescatar a un concursante. ¡Antonio Orozco ya la ha puesto a prueba!
Publicidad
La actuación de Isabel no ha dado los frutos que se podían esperar; al menos en primera instancia. Y es que esta nueva edición de La Voz Kids llega con una norma que Antonio Orozco ha puesto a prueba en la primera gala. Ahora los coaches se pueden arrepentir una sola vez y el artista catalán ha decidido rescatar a la joven.
“Nunca es tarde para arrepentirse”, comentaba Luis Fonsi, poco antes de que Orozco diera un golpe en su pulsador. Acto seguido, los cuatro coaches han abandonado el plató buscando a Isabel, que ya estaba a punto de abandonar el programa. Su emoción al verlos de nuevo ha sido instantánea.
Así, Antonio la guiaba de nuevo al escenario, mientras el resto de los cantantes volvían a sus sillas. Desde ahí, le mostraba cómo su asiento se había iluminado y le daba la gran noticia: “¡Me he arrepentido, estás dentro de La Voz!”.
Ambos se han fundido en un emocionante abrazo, demostrando que las segundas oportunidades sí existen. Una segunda oportunidad que nace en la euforia de este momento que Isabel ha catalogado de “surrealista”.
¡Dale play al vídeo de arriba y revívelo!
Publicidad