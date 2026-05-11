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En tierra lejana | A las 23:00h

“Te has enamorado de la mujer de tu hermano”: Sadakat desenmascara esta noche los sentimientos de Cihan por Alya

Sadakat no es tonta y ya se ha dado cuenta de que entre Cihan y Alya hay algo más que un trato. La matriarca le hace una advertencia que puede cambiarlo todo.

Sadakat desenmascara esta noche los sentimientos de Cihan por Alya

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La calma se termina para Cihan en el momento en que su madre entra en la habitación. Sadakat le echa en cara haberlo visto durmiendo "muy a gustito" con Alya, además de enterarse del regalo del collar. “Venga, no te hagas el tonto”, le dice, dejando claro que no se cree sus excusas.

Cihan, que todavía se siente mal por la fiebre, intenta defenderse. Le explica que se quedó dormido por la enfermedad y que Alya estaba agotada tras trabajar muchas horas. “Siempre dices que haga de marido y ahora te quejas. Aclárate, ¿qué quieres?”, le recrimina a su madre, cansado de que controle su vida.

Pero la respuesta de la matriarca es un golpe muy duro. Sadakat confiesa que lo que más temía ha pasado: que Cihan se ha enamorado de la mujer de su hermano Boran. Con mucha frialdad, le asegura que tanto él como Boran se merecían a una mujer mejor y le ordena que se olvide de ella para siempre.

¿Será capaz Cihan de admitir lo que siente por Alya? Esta noche, capitulazo imperdible. A las 23 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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“Me da igual su sangre”: el valiente paso al frente de Cihan para proteger al hijo de Boran

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