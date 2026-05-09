De Chayanne a Nathy Peluso: descubre todos los retos de la quinta gala de Tu cara me suena

Si os ha sorprendido la cuarta gala de Tu cara me suena 13… ¡preparaos para lo que veremos la semana que viene! Tras convertirse en bicampeón, J Kbello se meterá en la piel de uno de los artistas más queridos de nuestro país: Sergio Dalma.

Leonor Lavado recibirá el ‘Training VIP’ de Normal Duval, Martín Savi imitará a Marc Anthony junto a Gente de Zona, Jesulín de Ubrique será Chayanne y Paula Koops se convertirá en Nathy Peluso.

Además, Aníbal Gómez montará una fiesta como Georgie Dann, Sole Giménez imitará a Blondie, Cristina Castaño será Rigoberta Bandini y María Parrado se convertirá en Huntr/x. ¡Menuda gala nos espera la semana que viene!