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De Chayanne a Nathy Peluso: descubre todos los retos de la quinta gala de Tu cara me suena

La próxima semana podremos ver en el plató de Tu cara me suena a artistas como Sergio Dalma, Norma Duval o Georgie Dann.

De Chayanne a Nathy Peluso: descubre todos los retos de la quinta gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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Si os ha sorprendido la cuarta gala de Tu cara me suena 13… ¡preparaos para lo que veremos la semana que viene! Tras convertirse en bicampeón, J Kbello se meterá en la piel de uno de los artistas más queridos de nuestro país: Sergio Dalma.

Leonor Lavado recibirá el ‘Training VIP’ de Normal Duval, Martín Savi imitará a Marc Anthony junto a Gente de Zona, Jesulín de Ubrique será Chayanne y Paula Koops se convertirá en Nathy Peluso.

Además, Aníbal Gómez montará una fiesta como Georgie Dann, Sole Giménez imitará a Blondie, Cristina Castaño será Rigoberta Bandini y María Parrado se convertirá en Huntr/x. ¡Menuda gala nos espera la semana que viene!

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La cocinera se ha estrenado en Tu cara me suena dándolo todo y ha protagonizado una actuación que no ha dejado indiferente a nadie.

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El argentino lo ha dado todo sobre el escenario de Tu cara me suena con un tema que el público ha tarareado.

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