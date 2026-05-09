Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 4 | Clasificación

J Kbello recupera el liderazgo en solitario en la clasificación general de Tu cara me suena

Tras ganar su segunda gala en la edición de Tu cara me suena, el gaditano ha conseguido una distancia de dos puntos con respecto a María Parrado.

J Kbello recupera el liderazgo en solitario en la clasificación general de Tu cara me suena

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

J Kbello ha vuelto a triunfar en esta cuarta gala y ha conseguido la máxima puntuación posible gracias a su imitación de Carín León y Maluma con Lucas Curotto. ¡Menuda dupla han formado!

J Kbello gana la cuarta gala de Tu cara me suena y cede su premio a Aníbal Gómez

Tras sumar los puntos de esta cuarta gala, J Kbello lidera la clasificación con 84 puntos, muy seguido de María Parrado con 82 y de Cristina Castaño con 73. Martín Savi ocupa la cuarta plaza con 69 puntos y Sole Giménez la quinta con 67.

Paula Koops se sitúa sexta en estos momentos con 64 puntos, Jesulín de Ubrique séptimo con 54, Aníbal Gómez octavo con 48 y Leonor Lavado cierra la clasificación con 35. ¡Pero todavía queda mucha edición por delante!

J Kbello en Tu cara me suena

J Kbello viaja a los 90 con Locomía… ¡y monta un espectáculo con ‘Loco Vox’!

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

J Kbello recupera el liderazgo en solitario en la clasificación general de Tu cara me suena

J Kbello recupera el liderazgo en solitario en la clasificación general de Tu cara me suena

Samantha Vallejo-Najera, una invitada yeyé Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo

Samantha Vallejo-Najera, una invitada "yeyé": Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo

J Kbello gana la cuarta gala de Tu cara me suena y cede su premio a Aníbal Gómez

J Kbello gana la cuarta gala de Tu cara me suena y cede su premio a Aníbal Gómez

De los fogones al escenario: Samantha Vallejo-Nágera se transforma en Concha Velasco con 'La chica yeyé'
Gala 4 | Actuación

De los fogones al escenario: Samantha Vallejo-Nágera se transforma en Concha Velasco con 'La chica yeyé'

¡Puro pop! Martín Savi se transforma en Maroon 5 con 'This Love'
Gala 4 | Actuación

¡Puro pop! Martín Savi se transforma en Maroon 5 con 'This Love'

Cristina Castaño envuelve el plató con 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield
Gala 4 | Actuación

Cristina Castaño envuelve el plató con 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield

La gallega ha creado un clima único sobre el escenario de Tu cara me suena interpretando un tema con un mensaje peculiar.

Sole Giménez recrea el universo de Tino Casal en Tu cara me suena con 'Embrujada'
Gala 4 | Actuación

Sole Giménez recrea el universo de Tino Casal en Tu cara me suena con 'Embrujada'

La cantante ha viajado a la década de los ochenta para recrear una de las actuaciones más destacadas del asturiano.

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

Aníbal Gómez esquiva a la mala suerte en su imitación de BJ Thomas… ¡pero acaba empapado!

Aníbal Gómez esquiva a la mala suerte en su imitación de BJ Thomas… ¡pero acaba empapado!

Publicidad