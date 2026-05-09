Gala 4 | Clasificación
J Kbello recupera el liderazgo en solitario en la clasificación general de Tu cara me suena
Tras ganar su segunda gala en la edición de Tu cara me suena, el gaditano ha conseguido una distancia de dos puntos con respecto a María Parrado.
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J Kbello ha vuelto a triunfar en esta cuarta gala y ha conseguido la máxima puntuación posible gracias a su imitación de Carín León y Maluma con Lucas Curotto. ¡Menuda dupla han formado!
Tras sumar los puntos de esta cuarta gala, J Kbello lidera la clasificación con 84 puntos, muy seguido de María Parrado con 82 y de Cristina Castaño con 73. Martín Savi ocupa la cuarta plaza con 69 puntos y Sole Giménez la quinta con 67.
Paula Koops se sitúa sexta en estos momentos con 64 puntos, Jesulín de Ubrique séptimo con 54, Aníbal Gómez octavo con 48 y Leonor Lavado cierra la clasificación con 35. ¡Pero todavía queda mucha edición por delante!
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