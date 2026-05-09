J Kbello recupera el liderazgo en solitario en la clasificación general de Tu cara me suena

J Kbello ha vuelto a triunfar en esta cuarta gala y ha conseguido la máxima puntuación posible gracias a su imitación de Carín León y Maluma con Lucas Curotto. ¡Menuda dupla han formado!

Tras sumar los puntos de esta cuarta gala, J Kbello lidera la clasificación con 84 puntos, muy seguido de María Parrado con 82 y de Cristina Castaño con 73. Martín Savi ocupa la cuarta plaza con 69 puntos y Sole Giménez la quinta con 67.

Paula Koops se sitúa sexta en estos momentos con 64 puntos, Jesulín de Ubrique séptimo con 54, Aníbal Gómez octavo con 48 y Leonor Lavado cierra la clasificación con 35. ¡Pero todavía queda mucha edición por delante!