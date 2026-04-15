Gallina en pepitoria con arroz blanco, de Arguiñano: saciedad, energía y bienestar al mismo tiempo

Disfruta cocinando esta receta tradicional que aporta saciedad, energía y bienestar general sin resultar pesada.

No sustituyas el azafrán por colorante; su aroma es esencial para este plato.

Ingredientes, para 4 personas

1 gallina (troceada)

150 g de arroz

2 cebollas

1 zanahoria

1 pimiento verde

150 ml de vino blanco

1 pastilla de caldo de pollo

3 dientes de ajo

8 almendras

3 rebanadas de pan

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 hoja de laurel

6-8 hebras de azafrán

Perejil

Ingredientes Gallina en pepitoria con arroz blanco | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y trocea las cebollas e introdúcelas. Pela y pica 2 ajos y agrégalos. Pica el pimiento verde y la zanahoria y añádelos. Deja pochar las hortalizas durante 8-10 minutos.

Deja pochar las hortalizas | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los trozos de gallina, introdúcelos y dóralos durante 8-10 minutos.

Salpimienta los trozos de gallina, introdúcelos y dóralos | antena3.com

Pasa la carne a la olla. Vierte el vino blanco, el laurel, el azafrán y la pastilla de caldo desmenuzada. Cubre con agua (justo hasta donde llegue la carne), sazona, cierra la olla y cocina durante 15 minutos. Después, deja que baje la presión sin abrirla.

Vierte el vino blanco, el laurel, el azafrán y la pastilla de caldo desmenuzada | antena3.com

Mientras se cocina la carne, puedes hacer el arroz. Para ello, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela un ajo y añádelo entero. Sofríe el conjunto durante 1 minuto aproximadamente. Agrega el doble de agua y un poco más. Sazona y cocina durante 18-20 minutos. Reserva.

Para el majado, corta las rebanadas de pan en dados y fríelos en una sartén con 1-2 cucharadas de aceite. Pásalos al mortero. Fríe las almendras en la misma sartén y añádelas al mortero. Maja hasta que quede una pasta densa.

Abre la olla, desgrasa el caldo de la cocción y añade el majado. Deja que se cocine todo durante 5-6 min. Cuando la salsa esté bien ligada apaga el fuego y deja reposar durante 4-5 minutos.

Emplata el arroz en el centro de cada plato con la ayuda de un cortapastas redondo. Coloca alrededor 3-4 trozos de gallina por ración. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hojita de perejil.