Para 4 personas
Gallina en pepitoria con arroz blanco, de Arguiñano: saciedad, energía y bienestar al mismo tiempo
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta tradicional que combina proteínas, grasas saludables y carbohidratos, ofreciendo una comida equilibrada.
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Disfruta cocinando esta receta tradicional que aporta saciedad, energía y bienestar general sin resultar pesada.
No sustituyas el azafrán por colorante; su aroma es esencial para este plato.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 gallina (troceada)
- 150 g de arroz
- 2 cebollas
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- 150 ml de vino blanco
- 1 pastilla de caldo de pollo
- 3 dientes de ajo
- 8 almendras
- 3 rebanadas de pan
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 hoja de laurel
- 6-8 hebras de azafrán
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y trocea las cebollas e introdúcelas. Pela y pica 2 ajos y agrégalos. Pica el pimiento verde y la zanahoria y añádelos. Deja pochar las hortalizas durante 8-10 minutos.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los trozos de gallina, introdúcelos y dóralos durante 8-10 minutos.
Pasa la carne a la olla. Vierte el vino blanco, el laurel, el azafrán y la pastilla de caldo desmenuzada. Cubre con agua (justo hasta donde llegue la carne), sazona, cierra la olla y cocina durante 15 minutos. Después, deja que baje la presión sin abrirla.
Mientras se cocina la carne, puedes hacer el arroz. Para ello, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela un ajo y añádelo entero. Sofríe el conjunto durante 1 minuto aproximadamente. Agrega el doble de agua y un poco más. Sazona y cocina durante 18-20 minutos. Reserva.
Para el majado, corta las rebanadas de pan en dados y fríelos en una sartén con 1-2 cucharadas de aceite. Pásalos al mortero. Fríe las almendras en la misma sartén y añádelas al mortero. Maja hasta que quede una pasta densa.
Abre la olla, desgrasa el caldo de la cocción y añade el majado. Deja que se cocine todo durante 5-6 min. Cuando la salsa esté bien ligada apaga el fuego y deja reposar durante 4-5 minutos.
Emplata el arroz en el centro de cada plato con la ayuda de un cortapastas redondo. Coloca alrededor 3-4 trozos de gallina por ración. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hojita de perejil.
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