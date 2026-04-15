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Gallina en pepitoria con arroz blanco, de Arguiñano: saciedad, energía y bienestar al mismo tiempo

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta tradicional que combina proteínas, grasas saludables y carbohidratos, ofreciendo una comida equilibrada.

Gallina en pepitoria con arroz blanco, de Arguiñano: saciedad, energía y bienestar al mismo tiempo

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Disfruta cocinando esta receta tradicional que aporta saciedad, energía y bienestar general sin resultar pesada.

No sustituyas el azafrán por colorante; su aroma es esencial para este plato.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 gallina (troceada)
  • 150 g de arroz
  • 2 cebollas
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento verde
  • 150 ml de vino blanco
  • 1 pastilla de caldo de pollo
  • 3 dientes de ajo
  • 8 almendras
  • 3 rebanadas de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 hoja de laurel
  • 6-8 hebras de azafrán
  • Perejil
Ingredientes Gallina en pepitoria con arroz blanco
Ingredientes Gallina en pepitoria con arroz blanco | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y trocea las cebollas e introdúcelas. Pela y pica 2 ajos y agrégalos. Pica el pimiento verde y la zanahoria y añádelos. Deja pochar las hortalizas durante 8-10 minutos.

Deja pochar las hortalizas
Deja pochar las hortalizas | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los trozos de gallina, introdúcelos y dóralos durante 8-10 minutos.

Salpimienta los trozos de gallina, introdúcelos y dóralos
Salpimienta los trozos de gallina, introdúcelos y dóralos | antena3.com

Pasa la carne a la olla. Vierte el vino blanco, el laurel, el azafrán y la pastilla de caldo desmenuzada. Cubre con agua (justo hasta donde llegue la carne), sazona, cierra la olla y cocina durante 15 minutos. Después, deja que baje la presión sin abrirla.

Vierte el vino blanco, el laurel, el azafrán y la pastilla de caldo desmenuzada
Vierte el vino blanco, el laurel, el azafrán y la pastilla de caldo desmenuzada | antena3.com

Mientras se cocina la carne, puedes hacer el arroz. Para ello, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela un ajo y añádelo entero. Sofríe el conjunto durante 1 minuto aproximadamente. Agrega el doble de agua y un poco más. Sazona y cocina durante 18-20 minutos. Reserva.

Para el majado, corta las rebanadas de pan en dados y fríelos en una sartén con 1-2 cucharadas de aceite. Pásalos al mortero. Fríe las almendras en la misma sartén y añádelas al mortero. Maja hasta que quede una pasta densa.

Abre la olla, desgrasa el caldo de la cocción y añade el majado. Deja que se cocine todo durante 5-6 min. Cuando la salsa esté bien ligada apaga el fuego y deja reposar durante 4-5 minutos.

Emplata el arroz en el centro de cada plato con la ayuda de un cortapastas redondo. Coloca alrededor 3-4 trozos de gallina por ración. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hojita de perejil.

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