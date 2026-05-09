¡Puro pop! Martín Savi se transforma en Maroon 5 con 'This Love'

Martín Savi protagonizó una actuación mágica en la pasada gala de Tu cara me suena al tocar el piano en directo e interpretar ‘Si no estás’ de Íñigo Quintero después de recibir su ‘Training VIP’.

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido que Martín Savi se meta en la piel del vocalista de una banda pop rock estadounidense que ha triunfado en todo el mundo: Adam Levine de Marron 5.

Martín ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para interpretar un tema que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, ‘This Love’ y ha hecho bailar a todo el público con él.

Martín se ha comido la cámara y el escenario con este tema y ha demostrado, una vez más, que viene a Tu cara me suena dispuesto a todo. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!