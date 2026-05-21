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Luis Miguel, contra las cuerdas por la reclamación de su antigua trabajadora: "Él no va a contestar, lo hará en los tribunales"

Edith Sánchez, una antigua asistente de Luis Miguel, le reclama una liquidación tras 25 años trabajando para él y después de que este la expulsara del equipo sin ninguna explicación.

Luis Miguel

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Luis Miguel está en el punto de mira después de que una de sus antiguas asistentes, Edith Sánchez, rompiera su silencio. Esta le pide que le pague la liquidación tras 25 años de trabajo y unas condiciones que pone en entredicho.

Según cuenta, actuaba como la "mamá" de Luis Miguel, aunque trabajaba 24 horas al día, sin vacaciones ni contrato. Es por eso que, aunque según Edith el cantante le debe un año de trabajo, no ha querido llevar el caso ante la justicia.

La mujer, de 69 años, atravesó un cáncer y sufre diabetes y artrosis. Unas enfermedades para las que ha necesitado tratamientos costosos y para los que Luis Miguel le ha prestado su ayuda. Según nos cuenta Paloma García-Pelayo, el cantante comenzó a pagarle el tratamiento, pero habría dejado de pagarle el sueldo.

La antigua asistente de Luis Miguel fue despedida en 2017, según ella sin explicación aparente. Desde entonces y pese a las reclamaciones de Edith, nunca recibió todo el dinero del año que le debía Luis Miguel.

Hasta ahora no hemos escuchado la respuesta de Luis Miguel. "Luis Miguel no va a contestar, lo hará en los tribunales", señala Pilar Vidal. Una respuesta que podría dictar el futuro del conflicto. ¿Tendrá Luis Miguel que pagar el finiquito?

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