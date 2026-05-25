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Mejores momentos | 25 de mayo

Jorge Fernández se ríe con el lapsus de este concursante: “Te he apuntado en la lista”

Rubén ha cometido un pequeño error a la hora de elegir vocal, fruto de los nervios, que ya se ha visto varias veces en La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández se ríe con el lapsus de este concursante: “Te he apuntado en la lista”

Jorge Fernández se ríe con el lapsus de este concursante: “Te he apuntado en la lista”

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Julián López
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Rubén, el concursante del atril amarillo, ha comenzado con buen pie un panel cuya pista es ‘date el gusto’. Sus tiradas y las buenas elecciones de consonantes van esclareciendo el panel a la vez que va acumulando dinero en su marcador.

Y con el dinero va comprando vocales, descubriendo primero la ‘E’ de España, y en su siguiente turno decide gastar más dinero: “Compro la ‘A’ de España”, dice Rubén.

Jorge Fernández repite lo que dice el concursante hasta que se da cuenta del lapsus: “Compramos la… ¿‘A’ de qué?”, pregunta el presentador, incapaz de aguantar las carcajadas en pleno programa.

Rubén rectifica, pero la gracia ya está hecha. “Te he apuntado en la lista, que lo sepas”, le dice Jorge Fernández a un concursante que tampoco aguanta las carcajadas.

Este es uno de los lapsus más típicos que ven en La ruleta de la suerte, fruto de los nervios de los concursantes. ¡Dale al play y revive este hilarante momentazo!

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