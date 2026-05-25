La emocionante reacción de Lola López tras el giro de Luis Fonsi en La Voz Kids

La actuación de Lola López dejó huella en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids, especialmente después de que Luis Fonsi decidiera arrepentirse para no dejar escapar a la joven talent.

Entre lágrimas, la concursante aseguró que ya se sentía ganadora solo por haber vivido la experiencia sobre el escenario. El momento terminó con una emotiva chirigota que conquistó tanto a los coaches como al público del programa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas