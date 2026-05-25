Un cura, detenido con viagra y popper en pleno centro de Madrid: "Puede haber incumplido uno de los 10 mandamientos"

En 'Espejo Público' hemos conocido una última hora que enfrenta a la Iglesia con los estupefacientes y, posiblemente, con el sexo. Agentes de la Policía Municipal del distrito Centro de Madrid intervinieron el pasado domingo el automóvil de un cura de Cuenca, de 52 años, haciendo maniobras peligrosas.

El nerviosismo del sacerdote y el del joven de 25 años que le acompañaba en el momento en que las autoridades les pararon, desveló, en el registro del vehículo, la posesión de sustancias como viagra y Popper.

Ambas sustancias están vinculadas con el sexo entre hombres. Esto puede indicar que el nerviosismo del cura se debía al posible incumplimiento de uno de los mandamientos de la Iglesia, algo que no le parece de especial relevancia al periodista y colaborador Rubén Amón, quien habla de "delitos comunes".

Tras su puesta en libertad, el sacerdote sigue siendo investigado, porque a pesar de defender que los medicamentos eran de su propiedad, no presentó ninguna receta médica que justificara su posesión.

El periodista Rubén Amón añadía, no sin cierta ironía, que el cura puede incumplir los mandamientos divinos que desee pero le invitaba a cumplir con las leyes de la sociedad en la que vive.

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