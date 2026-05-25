Lola Lolita revela el lado más desconocido de Mofeta tras su despedida de Mask Singer

Después de caer a las puertas de la final de Mask Singer, Lola Lolita explicó algunos de los hábitos y gustos personales que guarda fuera de las redes sociales y del escenario. La influencer reconoció, por ejemplo, que el incienso es imprescindible en su casa.

Además, confesó cuáles son sus referentes favoritos en música y cine. David Bisbal y la película El diario de Noah forman parte de sus elecciones más especiales, dejando ver el perfil más romántico de la creadora de contenido.

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