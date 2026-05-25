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MASK SINGER
Lola Lolita revela el lado más desconocido de Mofeta tras su despedida de Mask Singer
La influencer ha compartido varias confesiones personales después de quitarse la máscara de Mofeta y dejar una de las revelaciones más inesperadas de la edición.
Después de caer a las puertas de la final de Mask Singer, Lola Lolita explicó algunos de los hábitos y gustos personales que guarda fuera de las redes sociales y del escenario. La influencer reconoció, por ejemplo, que el incienso es imprescindible en su casa.
Además, confesó cuáles son sus referentes favoritos en música y cine. David Bisbal y la película El diario de Noah forman parte de sus elecciones más especiales, dejando ver el perfil más romántico de la creadora de contenido.
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