Receta de goulash de carrilleras, de Karlos Arguiñano: "Un plato distinto y sorprendente"

Como muchos guisos, el goulash sabe aún mejor al día siguiente, cuando los sabores se han asentado por completo.

Ingredientes, para 4 personas

12 carrilleras de cerdo

1 cebolla

350 ml de caldo de carne

150 ml de cerveza rubia

10 g de manteca de cerdo

2 dientes de ajo

20 g de pan rallado

2 cucharadas de salsa de soja

Aceite de oliva virgen extra

Sal

10 g de pimentón

2 g de comino en polvo

6 g de mezcla de especias (canela, clavo y nuez moscada)

Perejil

Ingredientes Goulash de carrilleras | antena3.com

Elaboración

Funde la manteca de cerdo en una cazuela amplia. Pela la cebolla, pícala finamente, incorpórala a la cazuela y deja que se poche durante 7-8 minutos, hasta que se ablande y empiece a transparentar.

Corta cada carrillera en 3 trozos. Sazona e incorpóralas a la cazuela. Rehoga bien durante 2-3 minutos. Agrega el pimentón y el comino. Mezcla bien, vierte el caldo (de manera que cubra los trozos de carne), tapa la cazuela y guisa la carne durante 40-45 minutos removiendo de vez en cuando. A medida que el guiso se vaya secando, ve agregando la cerveza poco a poco.

Sazona e incorpóralas a la cazuela | antena3.com

Transcurrido ese tiempo, pela y pica los ajos, ponlos en el mortero y maja. Añádelos al guiso. Agrega el pan rallado y la mezcla de especias. Vierte la salsa de soja y la cerveza que quede. Cocina durante 5-6 minutos más.

Agrega el pan rallado y la mezcla de especias | antena3.com

Reparte el guiso en 4 platos, espolvorea con perejil picado y decora con unas hojas de perejil.