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Receta de goulash de carrilleras, de Karlos Arguiñano: "Un plato distinto y sorprendente"

El goulash de carrilleras que ha elaborado Karlos Arguiñano te va a sorprender. Se cocina en sencillos pasos y el resultado final es una carne tierna acompañada de una salsa intensa y con un toque sensacional.

Goulash de carrilleras

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Como muchos guisos, el goulash sabe aún mejor al día siguiente, cuando los sabores se han asentado por completo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 12 carrilleras de cerdo
  • 1 cebolla
  • 350 ml de caldo de carne
  • 150 ml de cerveza rubia
  • 10 g de manteca de cerdo
  • 2 dientes de ajo
  • 20 g de pan rallado
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 10 g de pimentón
  • 2 g de comino en polvo
  • 6 g de mezcla de especias (canela, clavo y nuez moscada)
  • Perejil
Ingredientes Goulash de carrilleras
Ingredientes Goulash de carrilleras | antena3.com

Elaboración

Funde la manteca de cerdo en una cazuela amplia. Pela la cebolla, pícala finamente, incorpórala a la cazuela y deja que se poche durante 7-8 minutos, hasta que se ablande y empiece a transparentar.

Corta cada carrillera en 3 trozos. Sazona e incorpóralas a la cazuela. Rehoga bien durante 2-3 minutos. Agrega el pimentón y el comino. Mezcla bien, vierte el caldo (de manera que cubra los trozos de carne), tapa la cazuela y guisa la carne durante 40-45 minutos removiendo de vez en cuando. A medida que el guiso se vaya secando, ve agregando la cerveza poco a poco.

Sazona e incorpóralas a la cazuela
Sazona e incorpóralas a la cazuela | antena3.com

Transcurrido ese tiempo, pela y pica los ajos, ponlos en el mortero y maja. Añádelos al guiso. Agrega el pan rallado y la mezcla de especias. Vierte la salsa de soja y la cerveza que quede. Cocina durante 5-6 minutos más.

Agrega el pan rallado y la mezcla de especias
Agrega el pan rallado y la mezcla de especias | antena3.com

Reparte el guiso en 4 platos, espolvorea con perejil picado y decora con unas hojas de perejil.

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