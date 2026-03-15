¡Calentando motores para Semana Santa! Los postres de Arguiñano que llevas un año deseando

Seguramente ya estés pensando en la Semana Santa, ya sea por las vacaciones, por ver a la familia, descansar o disfrutar de esos postres típicos que tanto nos gustan.

Karlos Arguiñano ya ha elaborado esta semana un dulce perfecto para esta época del año, pero no es el único que está pensando en este tipo de postres así que, ¡se abre la veda para los postres más especiales y deliciosos!

Buñuelos de manzana

Esta es la receta que ha elaborado Karlos Arguiñano esta semana. Unos buñuelos totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, pero igualmente deliciosos.

Pestiños caseros con miel

Sabemos que te encantan los pestiños de Semana Santa y ahora los puedes hacer en tu propia casa. Karlos Arguiñano los ha elaborado con miel, pero también puedes cubrirlos de azúcar y variar a tu antojo.

Torrijas al horno

Un postre tradicional y todo un clásico de Semana Santa: las torrijas de Karlos Arguiñano con un toque innovador. ¡Estás a tiempo de probar!

Los clásicos buñuelos

Son la versión clásica de los buñuelos de manzana que ha elaborado esta semana Karlos Arguiñano. Son facilísimos de preparar, y con esta receta ya tienes dos versiones diferentes para probar.

Natillas

Las natillas probablemente sean uno de los postres que más gustan. Ligeras, fáciles de hacer, pocos ingredientes y muy ricas. Karlos Arguiñano nos ha enseñado cómo se hacen en menos de 10 minutos.

Leche frita de café

Karlos Arguiñano ha hecho la leche frita con sabor a café, pero puedes darle otro toque según tus gustos como por ejemplo con chocolate o té.