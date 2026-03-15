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¡Calentando motores para Semana Santa! Los postres de Arguiñano que llevas un año deseando

La Semana Santa trae consigo muchas de las cosas que más nos gustan: vacaciones, días sin cole, familia, amigos... ¡y los postres que llevas deseando todo el año!

Leche frita de café, un postre típico de Semana Santa con el toque especial de Karlos Arguiñano

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Seguramente ya estés pensando en la Semana Santa, ya sea por las vacaciones, por ver a la familia, descansar o disfrutar de esos postres típicos que tanto nos gustan.

Karlos Arguiñano ya ha elaborado esta semana un dulce perfecto para esta época del año, pero no es el único que está pensando en este tipo de postres así que, ¡se abre la veda para los postres más especiales y deliciosos!

Buñuelos de manzana

Esta es la receta que ha elaborado Karlos Arguiñano esta semana. Unos buñuelos totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, pero igualmente deliciosos.

Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano

Pestiños caseros con miel

Sabemos que te encantan los pestiños de Semana Santa y ahora los puedes hacer en tu propia casa. Karlos Arguiñano los ha elaborado con miel, pero también puedes cubrirlos de azúcar y variar a tu antojo.

Pestiños con miel

Torrijas al horno

Un postre tradicional y todo un clásico de Semana Santa: las torrijas de Karlos Arguiñano con un toque innovador. ¡Estás a tiempo de probar!

Receta de Karlos Arguiñano: torrijas al horno, un dulce clásico con un toque innovador

Los clásicos buñuelos

Son la versión clásica de los buñuelos de manzana que ha elaborado esta semana Karlos Arguiñano. Son facilísimos de preparar, y con esta receta ya tienes dos versiones diferentes para probar.

Receta de buñuelos de Semana Santa de Karlos Arguiñano

Natillas

Las natillas probablemente sean uno de los postres que más gustan. Ligeras, fáciles de hacer, pocos ingredientes y muy ricas. Karlos Arguiñano nos ha enseñado cómo se hacen en menos de 10 minutos.

Un postre fácil y delicioso de Karlos Arguiñano: Natillas en vaso

Leche frita de café

Karlos Arguiñano ha hecho la leche frita con sabor a café, pero puedes darle otro toque según tus gustos como por ejemplo con chocolate o té.

Leche frita de café, un postre típico de Semana Santa con el toque especial de Karlos Arguiñano
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