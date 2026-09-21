Para 4 personas
Un entrante fácil y rico: Hummus de berenjena y ajo con crackers de nueces
Joseba Arguiñano ha preparado una receta para usar como entrante en tu mesa con un ingrediente crujiente y un divertido hummus que nos enseña una forma diferente de comer los garbanzos. Sencilla y muy rica para sorprender en tu mesa.
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Ingredientes (4 p.):
400 g de garbanzos cocidos
2 berenjenas
5 dientes de ajo
40 g de tahini
zumo de ½ limón
aceite de oliva virgen extra
sal gruesa
1 cucharadita de comino
2 cucharaditas de pimentón ahumado
perejil
Para los crackers:
80 g de harina
50 g de nueces peladas y picadas
10 g de mantequilla
75 ml de leche
2 g sal
Elaboración:
Corta los rabos de las berenjenas y ponlas en una fuente de horno junto con los ajos enteros. Sazona y hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 40-50 minutos.
Para las crackers, pon la harina en un bol. Agrega la sal y las nueces picadas. Por otro lado, calienta la leche y mézclala con la mantequilla. Cuando hierva, añade todo al bol de la harina y mezcla bien, primero con la espátula y luego con la mano. Pon esta mezcla entre dos papeles y estírala con ayuda de un rodillo, hasta que quede una torta fina. Córtala en cuadraditos (sin separarlos) y métela al horno (por encima de las berenjenas) durante 10-12 minutos.
Para hacer el hummus, pela las berenjenas y pon la carne en el vaso de la batidora. Pela también los ajos y añádelos. Incorpora los garbanzos, el comino, una cucharadita de pimentón y el tahini. Tritura y reserva.
Sirve el hummus con pimentón y unos granos de sal gruesa. Moja con un hilo de aceite de oliva, acompaña con los crackers de nuez y decora con perejil.
Consejo:
Añadir cubitos de hielo (en este caso 2) al triturar el hummus de berenjena aporta una textura extremadamente cremosa, ligera y sedosa, similar a una mousse.
Consejo:
En vez de en el horno, también puedes asar las berenjenas en el microondas durante 15 minutos aproximadamente. Ábrelas primero longitudinalmente.
Consejo:
El hummus está más rico si lo dejas reposar unas horas en la nevera para que se integren bien todos los sabores.
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