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Un entrante fácil y rico: Hummus de berenjena y ajo con crackers de nueces

Joseba Arguiñano ha preparado una receta para usar como entrante en tu mesa con un ingrediente crujiente y un divertido hummus que nos enseña una forma diferente de comer los garbanzos. Sencilla y muy rica para sorprender en tu mesa.

Un entrante fácil y rico: Hummus de berenjena y ajo con crackers de nueces

Un entrante fácil y rico: Hummus de berenjena y ajo con crackers de nueces

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

400 g de garbanzos cocidos

2 berenjenas

5 dientes de ajo

40 g de tahini

zumo de ½ limón

aceite de oliva virgen extra

sal gruesa

1 cucharadita de comino

2 cucharaditas de pimentón ahumado

perejil

Para los crackers:

80 g de harina

50 g de nueces peladas y picadas

10 g de mantequilla

75 ml de leche

2 g sal

Elaboración:

Corta los rabos de las berenjenas y ponlas en una fuente de horno junto con los ajos enteros. Sazona y hornea (con el horno precalentado) a 190ºC durante 40-50 minutos.

Para las crackers, pon la harina en un bol. Agrega la sal y las nueces picadas. Por otro lado, calienta la leche y mézclala con la mantequilla. Cuando hierva, añade todo al bol de la harina y mezcla bien, primero con la espátula y luego con la mano. Pon esta mezcla entre dos papeles y estírala con ayuda de un rodillo, hasta que quede una torta fina. Córtala en cuadraditos (sin separarlos) y métela al horno (por encima de las berenjenas) durante 10-12 minutos.

Prepara la masa para los crackers
Prepara la masa para los crackers | antena3.com

Para hacer el hummus, pela las berenjenas y pon la carne en el vaso de la batidora. Pela también los ajos y añádelos. Incorpora los garbanzos, el comino, una cucharadita de pimentón y el tahini. Tritura y reserva.

Bate los ingredientes para el hummus
Bate los ingredientes para el hummus | antena3.com

Sirve el hummus con pimentón y unos granos de sal gruesa. Moja con un hilo de aceite de oliva, acompaña con los crackers de nuez y decora con perejil.

Consejo:

Añadir cubitos de hielo (en este caso 2) al triturar el hummus de berenjena aporta una textura extremadamente cremosa, ligera y sedosa, similar a una mousse.

Consejo:

En vez de en el horno, también puedes asar las berenjenas en el microondas durante 15 minutos aproximadamente. Ábrelas primero longitudinalmente.

Consejo:

El hummus está más rico si lo dejas reposar unas horas en la nevera para que se integren bien todos los sabores.

Tarta sencilla para toda la familia: Receta de pastel de limón glaseado de Eva Arguiñano

Tarta sencilla para toda la familia: Receta de pastel de limón glaseado de Eva Arguiñano

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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