Un plato perfecto: Receta de solomillo de cerdo con pisto de calabacín

Ingredientes (4 p.):

2 solomillos de cerdo

2 calabacines

2 tomates

2 cebollas

1 pimiento rojo

2 huevos

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

perejil

Elaboración:

Para hacer el pisto, calienta 4-5 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y trocea las cebollas y ponlas a pochar en la cazuela. Retira el pedúnculo del pimiento, pélalo, trocéalo y añádelo a la cazuela. Deja pochar durante 8-10 minutos.

Pocha la cebolla | antena3.com

Mientras se siguen pochando las hortalizas, pela el calabacín (una tira sí y una no) y córtalo en dados. Introdúcelos en la cazuela, sazona y deja pochar todo a fuego moderado durante 15-20 minutos.

Pela los tomates, córtalos en daditos, añádelos y cocina durante 10-15 minutos más, removiendo de vez en cuando.

Reserva el pisto caliente.

Retira con un cuchillo las telillas de los solomillos y córtalos en medallones. Aplástalos ligeramente dando un golpe con la parte plana del cuchillo. Salpimiéntalos.

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y con perejil picado al gusto. Pasa los medallones de carne por el huevo batido y fríelos en la sartén durante 1-2 minutos por cada lado. Retíralos a un plato con papel absorbente de cocina.

Fríe los medallones | antena3.com

Emplata a tu gusto el pisto con 3-4 piezas de carne por ración. Decora con perejil.

Consejo:

Para que el pisto quede cremoso se recomienda una cocción lenta y mucha paciencia. Cuando creas que ya está listo, déjalo a fuego suave un tiempo más para que las hortalizas terminen de soltar el agua, se concentren los sabores y se logre una textura melosa.