Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis en Ceuta

María denuncia que no puede ir cogida de la mano de su novia en Ceuta por los migrantes: "Salimos como si fuéramos amigas"

Una vecina de Ceuta asegura que su vida cotidiana ha cambiado desde la llegada masiva de migrantes a la ciudad. María denuncia que ha recibido insultos homófobos cuando paseaba con su pareja y afirma que ahora evita mostrar afecto hacia ella en público.

VECINA CEUTA

Publicidad

Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Publicado:

María ha contado en Espejo Público cómo vive la situación en Ceuta desde la entrada de más de 70.000 migrantes a la ciudad. Asegura que antes podía pasear con normalidad junto a su novia y que ahora siente miedo a recibir insultos o increpaciones. También denuncia una sensación de abandono y reclama mayor respaldo para los vecinos.

"Salgo con mi pareja como si fuéramos amigas"

La joven dice que ha dejado de comportarse con naturalidad cuando camina junto a su novia. Asegura que evita cogerla de la mano, abrazarla o acariciarla porque afirma haber recibido insultos homófobos. María insiste en que esta situación contrasta con la convivencia que, según explica, siempre había experimentado en Ceuta: "Jamás hemos tenido ningún comentario".

María también cuestiona la respuesta de colectivos LGTBI y feministas ante lo que asegura estar viviendo. Dice sentirse desprotegida y sostiene que los vecinos necesitan recuperar la normalidad. Cuenta que llegó a acudir a comisaría por los insultos, pero afirma que desistió de presentar la denuncia ante la espera que le comunicaron.

Además, asegura que la preocupación se extiende a su familia y explica que su madre, a la que define como una persona de riesgo, ha reducido sus salidas a la calle.

Preocupación ante una posible nueva entrada

La vecina también muestra su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevas entradas de migrantes. Asegura que conoce a policías y militares que, según su testimonio, desconocen cómo deberían actuar ante un nuevo episodio de estas características.

María describe la situación que percibe en la ciudad como una “olla a presión” y reclama medidas que permitan, dice, recuperar la seguridad y la normalidad de los vecinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

VIVAS ESPEJO

Vivas, contundente con el Gobierno de España tras las amenazas de Marruecos: "Si naufraga Ceuta, naufraga España y Europa"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

VECINA CEUTA

María denuncia que no puede ir cogida de la mano de su novia en Ceuta por los migrantes: "Salimos como si fuéramos amigas"

Chema Gil Garre.

El informe que revela las claves de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta: "Una fuentes de altísimo nivel advierte que la próxima vez nos entrarán 100.000"

Santiago Segura explica en La Mesa la creación de El Reportero Total

Santiago Segura explica en La Mesa la creación de El Reportero Total

BRONCA ESPEJO
DURO ENFRENTAMIENTO

Tensa bronca entre Sánchez del Real, profesor ceutí y un influencer marroquí: "Y te quedas tan tranquilo, si hay yihadistas, que los detengan"

Tamara Gorro
ENTREVISTA

El motivo por el que Tamara Gorro elige no desvelar su diagnóstico: "No quiero que mis hijos escuchen ciertas palabras"

'Al Otro Lado' con Rafa Latorre
'Al Otro Lado'

Rafa Latorre carga contra las "presiones" del Gobierno al jurado popular de Begoña Gómez: "Casi siempre condena"

En la conexión con 'Más de Uno', el periodista Rafa Latorre cuestiona la estrategia del Gobierno respecto a Ceuta y su "falta de interés" en colaborar con Europa y, también, "las presiones del Gobierno" sobre el jurado popular ante el que se sentará Begoña Gómeze en el banquillo.

VIVAS ESPEJO
VIVAS SOBRE EL REY

Vivas, contundente con el Gobierno de España tras las amenazas de Marruecos: "Si naufraga Ceuta, naufraga España y Europa"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hablado en Espejo Público para analizar las palabras de un marroquí que amenaza al Rey Felipe VI, "derramaremos hasta la última gota de sangre si Felipe pisa Ceuta".

La emotiva despedida de Laura Moure de La ruleta de la suerte: "¡Nos vemos pronto!"

La emotiva despedida de Laura Moure de La ruleta de la suerte: "¡Nos vemos pronto!"

Susana Díaz "triste" ante la falta de explicaciones de Zapatero sobre las joyas

Susana Díaz lamenta que el caso Plus Ultra empañe el legado de Zapatero: "Me entristece"

"Se me rompió": Ferrán Torres confiesa que se accidentó con su réplica de la Copa del Mundo

"Se me rompió": Ferrán Torres confiesa que se accidentó con su réplica de la Copa del Mundo

Publicidad