María denuncia que no puede ir cogida de la mano de su novia en Ceuta por los migrantes: "Salimos como si fuéramos amigas"

María ha contado en Espejo Público cómo vive la situación en Ceuta desde la entrada de más de 70.000 migrantes a la ciudad. Asegura que antes podía pasear con normalidad junto a su novia y que ahora siente miedo a recibir insultos o increpaciones. También denuncia una sensación de abandono y reclama mayor respaldo para los vecinos.

"Salgo con mi pareja como si fuéramos amigas"

La joven dice que ha dejado de comportarse con naturalidad cuando camina junto a su novia. Asegura que evita cogerla de la mano, abrazarla o acariciarla porque afirma haber recibido insultos homófobos. María insiste en que esta situación contrasta con la convivencia que, según explica, siempre había experimentado en Ceuta: "Jamás hemos tenido ningún comentario".

María también cuestiona la respuesta de colectivos LGTBI y feministas ante lo que asegura estar viviendo. Dice sentirse desprotegida y sostiene que los vecinos necesitan recuperar la normalidad. Cuenta que llegó a acudir a comisaría por los insultos, pero afirma que desistió de presentar la denuncia ante la espera que le comunicaron.

Además, asegura que la preocupación se extiende a su familia y explica que su madre, a la que define como una persona de riesgo, ha reducido sus salidas a la calle.

Preocupación ante una posible nueva entrada

La vecina también muestra su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevas entradas de migrantes. Asegura que conoce a policías y militares que, según su testimonio, desconocen cómo deberían actuar ante un nuevo episodio de estas características.

María describe la situación que percibe en la ciudad como una “olla a presión” y reclama medidas que permitan, dice, recuperar la seguridad y la normalidad de los vecinos.

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