El informe que revela las claves de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta: "Una fuentes de altísimo nivel advierte que la próxima vez nos entrarán 100.000"

Chema Gil Garre, analista de seguridad y terrorismo internacional, ha presentado en 'Espejo Público' un informe de inteligencia estratégica en el que da las claves de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. Uno de los términos que recoge en el informe es el de 'Makhzen', un concepto que define como el núcleo que rodea el poder del palacio real en Marruecos. Personas de confianza para el rey Mohamed VI de diversos ámbitos académicos. "Gente importante, muy heterogénea, que comprende a sectores variados para aportarle conocimientos y sugerencias".

Afirma en su informe que el Gobierno de Marruecos sabía lo que iba a suceder y no tomó medidas. Insiste en que Marruecos podría haberlo evitado y concluye que es culpable del proceso porque disponían de muchas señales. Destaca que desde el día 22 de julio ya se estaban preparando en la delegación del Gobierno central "para albergar a muchísima gente". "En los documentos desclasificados del CNI hay revelaciones que dicen que hay conversaciones con Policía, Guardia Civil y el Gobierno de Ceuta y ya estaba trabajando en reclutar recursos ante una posible entrada masiva".

"En el PSOE hay un divorcio absoluto en el discurso exculpatorio del Gobierno"

"Incluso a niveles del PSOE de altísimo conocimiento hay un divorcio absoluto entre el discurso exculpatorio del Gobierno", mantiene. La primera fuente con la que habla Gil Garre dice que Marruecos es culpable y conocía todo lo que estaba pasando. Otro de los contactos que cita en su informe "de altísimo nivel" advierte que la próxima vez "nos entrarán 100.000 pero con banderas marroquís". Dice además: "Esto es muy serio y todavía sería mucho peor si se sabía y no se comunicó al Gobierno. No puede haber sucedido sin la complicidad de las autoridades marroquíes".

"Todo se está gestionando muy mal. Lo que dure esta crisis determinará lo que puede pasar"

Este mismo informe defiende las tesis de que tras la explosión de la crisis migratoria "el Gobierno ha reconocido fallos" y que la temporalidad va a ser un elemento detonante de lo que pueda pasar en Ceuta. "Todo se está gestionando muy mal. Un sector muy concreto del 'Makhzen' operó".

Marruecos estaría ahora con la vista puesta en el tratado que se debería firmar a final de año. Que figure expresamente el respeto a la soberanía territorial de todos los países miembro con expresa mención de las plazas de España con frontera española y europea porque Marruecos. Un acuerdo en el que Marruecos se juega 66.000 millones de euros, según establece Gil Garre.

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