Luminosidad y salud en cada bocado

¿Piel perfecta? Prueba estas 3 recetas de Arguiñano que nutren y rejuvenecen

El chef te presenta tres platos muy fáciles de hacer que ayudan a cuidar la piel.

Karlos Arguiñano

Julián López
Publicado:

Karlos Arguiñano ha elaborado muchas recetas para disfrutar cocinando y comiendo, pero también ha preparado muchos platos que son muy beneficiosos para la salud.

En este artículo nos centraremos en el cuidado de la piel. ¿Cómo podemos hacer para tenerla siempre perfecta y radiante? Porque, además de las cremas, en la comida también hay un remedio, y Karlos Arguiñano te enseña tres recetas que ayudan a mantener la piel luminosa. ¡No te las pierdas!

Mousse de nectarina

El postre exprés, veraniego y refrescante, de Karlos Arguiñano: mousse de nectarina

Para los amantes de los postres, Arguiñano te presenta un mousse de nectarina, una receta que es todos beneficios al estar cargada de vitamina C, muy importante para reforzar tus defensas y mantener la piel luminosa. Además, es rica, ligera y jugosa. ¡Lo tiene todo!

Manitas de cordero con patatas

¡Fuente de colágeno para la piel! Arguiñano elabora unas manitas de cordero con patatas: "Una receta súper barata y riquísima"

Esta receta de manitas de cordero con patatas viene directa desde Toro (Zamora), y es una fuente de colágeno para la piel. Es rica, barata y muy nutritiva.

Rabo de toro a la cerveza negra

Arguiñano, sobre el rabo de toro con cerveza negra: "¡Vamos con un plato espectacular!"

Y para los más comilones, Arguiñano te presenta una receta de rabo de toro a la cerveza negra. Que no te engañe el nombre, pues es una fuente de colágeno que ayuda a prevenir el envejecimiento mientras disfrutas de un plato contundente y lleno de sabor. ¿Te atreves a probarlo?

