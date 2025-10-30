Antena 3 LogoAntena3
Mucha magia

Disfruta de la entrevista completa a Dani Martín en El Hormiguero

El cantante ha abierto su corazón una vez más en un programa repleto de confesiones y risas.

Disfruta de la entrevista completa a Dani Martín en El Hormiguero

El talento y la autenticidad de Dani Martín han brillado en El Hormiguero. El artista ha protagonizado una noche repleta de humor, recuerdos y grandes momentos que han emocionado a todos.

Lo primero de lo que han hablado, a raíz de la presentación de su último single, ha sido sobre el último disco de Rosalía. El cantante ha asegurado que está "en otra liga" y se ha deshecho en elogios hacia ella llegando a compararla con John Lennon.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a por alguna anécdota loca que haya vivido durante alguna de sus giras. Dani ha desvelado cómo fue el día en el que tuvo que orinar en una botella y una directora de hotel casi se queda con ella.

Además, a raíz de esto el artista ha contado otra historia surrealista durante la grabación de un documental en Argentina Paraguay y Brasil. Tal y como ha contado, tenía muchas ganas de ir al baño, sin embargo, problema llegó cuando se dio cuenta de que la cisterna no tenía agua.

