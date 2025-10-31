Antena 3 LogoAntena3
Ponte a prueba con el 1%: ¿resolverás el enigma de la fruta?

Agudiza tu vista y pon toda la lógica en ella para resolver este acertijo que lograría acertar el 80% de la población.

Alberto Mendo
Comer fruta es muy sano, incluso puede ayudarte a acertar esta pregunta de El 1%. Un 80% de los encuestados logró resolver este misterio de las rodajas.

Hay dos imágenes, pero sólo una es la correcta. Necesitas buena vista y mejor lógica. ¡Ponte a prueba!

