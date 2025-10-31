Antena 3 LogoAntena3
Avance: la familia Adams invade La ruleta de la suerte en el especial de Halloween

Ha llegado uno de los momentos más deseados del año por muchas personas, ya es Halloween en La ruleta de la suerte.

¡El programa más terrorífico del año! La ruleta de la suerte celebra Halloween ambientando el plató y con todo el equipo disfrazado de la famosa familia Adams.

Si bien ellos no tienen en sus planes hacer truco o trato, sí que lo harán los concursantes de hoy con gajos que esconden sorpresas, unas más gratas y otras bastante desagradables.

Jorge Fernández y Laura Moure se meten en el papel de Gómez y Morticia Adams a la perfección.

Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica: "Me da miedo todo, fíjate cómo van los concursantes"

Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

Los concursantes también han querido participar metidísimos en su propio papel. ¡Y dan mucho miedo! No te pierdas este programa especial de Halloween, hoy a las 14:00 horas en Antena 3.

