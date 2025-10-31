Avance: la familia Adams invade La ruleta de la suerte en el especial de Halloween

¡El programa más terrorífico del año! La ruleta de la suerte celebra Halloween ambientando el plató y con todo el equipo disfrazado de la famosa familia Adams.

Si bien ellos no tienen en sus planes hacer truco o trato, sí que lo harán los concursantes de hoy con gajos que esconden sorpresas, unas más gratas y otras bastante desagradables.

Jorge Fernández y Laura Moure se meten en el papel de Gómez y Morticia Adams a la perfección.

Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

Los concursantes también han querido participar metidísimos en su propio papel. ¡Y dan mucho miedo! No te pierdas este programa especial de Halloween, hoy a las 14:00 horas en Antena 3.