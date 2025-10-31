Antena 3 LogoAntena3
¿Cómo sería su fiesta ideal?

¡Toma nota! Las espeluznantes ideas de los invitados para celebrar Halloween en Pasapalabra

Cósima Ramírez, King África, Lucía Hoyos y Óscar Martínez crean su fiesta terrorífica perfecta: temática, comida, decoración... y hasta la música que elegirían.

Las espeluznantes ideas de los invitados para celebrar Halloween en Pasapalabra

Llega la noche más terrorífica del año y la fiesta comienza en Pasapalabra: ¡es el especial Halloween! Los invitados prometen un programa terrorífico. Antes de disfrazarse, Cósima Ramírez, Lucía Hoyos, King África y Óscar Martínez incluso nos han contado cómo sería su celebración perfecta.

La temática es uno de los puntos fundamentales de esta fiesta y todos han elegido una terrorífica, aunque Cósima se ha salido un poco de lo previsible al responder: "La guerra de las galaxias". Lo curioso es que, para contrastar, como película escoge 'Lo que el viento se llevó'. Lucía, en cambio, se decanta para lo uno y para lo otro por el estilo del videoclip 'Thriller': "Tengo unas ganas de disfrazarme de Michael Jackson".

Para decorar, Óscar encuentra una solución muy fácil: "No hacer la casa dos o tres meses antes". De esa forma habría "telas de araña cayendo", como propone King, pero de forma natural. El cantante también añadiría "una bruma" y hasta aúlla como un hombre lobo. ¡Dale al play y descubre todas sus ideas!

¡Toma nota! Las espeluznantes ideas de los invitados para celebrar Halloween en Pasapalabra

