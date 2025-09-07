Prepara la vuelta al cole con estas cinco recetas para merendar de Karlos Arguiñano

Con la llegada de septiembre, es hora de que pequeños y mayores se preparen para la vuelta al cole. Para ello, te presentamos cinco recetas de Karlos Arguiñano, muy fáciles y de hacer, y con las que sorprenderás a tus hijos a la hora de merendar. ¡No te las pierdas!

Buñuelos de viento con natillas

Si a tus niños les encanta el dulce, no dejes pasar la oportunidad de preparar estos buñuelos de viento con natillas, una receta de Karlos Arguiñano con la que “vais a flipar”.

Copa de natillas y compota

Para incorporar la fruta en la merienda de nuestros pequeños, Arguiñano te propone esta copa de natillas y compota. El chef la hace con manzana, pero se puede variar en la elección de frutas.

Pan turco relleno de chocolate

Este exquisito plato de pan turco relleno de chocolate es ideal para las meriendas de los más pequeños. Y si lo combinas con los mejores batidos, zumos y smoothies de Arguiñano, el éxito está asegurado.

Postre helado de yogur con frutas

Esta receta es la oportunidad perfecta para juntar el dulce con la fruta, y es tan fácil de hacer que hasta tus pequeños querrán ayudar a prepararlos. Arguiñano usa albaricoques y frambuesas, pero se puede usar cualquier otro tipo de fruta.

Ensaimada casera

Esta ensaimada casera es el plato comodín, pues sirve tanto como merienda como para postre y desayuno.