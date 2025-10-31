Antena 3 LogoAntena3
¿Heavy o mujer? Dani Martín saca su lado más analista para sorprender a las hormigas

Trancas y Barrancas han querido poner a prueba la intuición del cantante sometiéndolo a uno de sus juegos más divertidos.

¿Heavy o mujer? Dani Martín saca su lado más analista para sorprender a las hormigas

Patri Bea
El Hormiguero no ha podido cerrar la semana en la que ha cumplido su programa 3.000 de mejor manera. Dani Martín se ha vuelto sentar junto a Pablo Motos para hablarnos de su próxima gira y presentarnos su nuevo tema.

Después de recordar algunos de los mejores momentos de su carrera y de compartir con nosotros alguna que otra anécdota surrealista, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al cantante a su ya mítico juego: ¿Heavy o mujer?

Con la primera persona que ha entrado a plató, Dani Martín ha tenido claro que se trataba de una mujer... ¡pero se equivocaba! Con la segunda tampoco ha dudado y ha vuelto a fallar. ¿Habrá conseguido remontar? ¡Descúbrelo viendo el reto completo en el vídeo de arriba!

