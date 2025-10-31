Con Trancas y Barrancas
¿Heavy o mujer? Dani Martín saca su lado más analista para sorprender a las hormigas
Trancas y Barrancas han querido poner a prueba la intuición del cantante sometiéndolo a uno de sus juegos más divertidos.
El Hormiguero no ha podido cerrar la semana en la que ha cumplido su programa 3.000 de mejor manera. Dani Martín se ha vuelto sentar junto a Pablo Motos para hablarnos de su próxima gira y presentarnos su nuevo tema.
Después de recordar algunos de los mejores momentos de su carrera y de compartir con nosotros alguna que otra anécdota surrealista, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al cantante a su ya mítico juego: ¿Heavy o mujer?
Con la primera persona que ha entrado a plató, Dani Martín ha tenido claro que se trataba de una mujer... ¡pero se equivocaba! Con la segunda tampoco ha dudado y ha vuelto a fallar. ¿Habrá conseguido remontar? ¡Descúbrelo viendo el reto completo en el vídeo de arriba!
