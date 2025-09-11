Publicidad
Para 4 personas
Mousse de nectarina, la receta de Arguiñano que te ayuda a mantener la piel luminosa
La mousse de nectarina son todo beneficios, porque además de lo rica que está, es ligera, jugosa y está cargada de vitamina C, lo que ayuda a reforzar tus defensas y a mantener la piel luminosa.
¡Qué postre más veraniego y refrescante! La mousse de nectarina es una opción dulce que, si la preparas como Arguiñano, resulta ligera y con muchos beneficios.El postre se elabora mezclando puré de nectarina con nata montada y gelatina, y se sirve frío con nata, grosellas y menta. Una opción dulce y ligera, ideal para cuidarse sin renunciar al sabor.