Mousse de nectarina, la receta de Arguiñano que te ayuda a mantener la piel luminosa

¡Qué postre más veraniego y refrescante! La mousse de nectarina es una opción dulce que, si la preparas como Arguiñano, resulta ligera y con muchos beneficios.

El postre se elabora mezclando puré de nectarina con nata montada y gelatina, y se sirve frío con nata, grosellas y menta. Una opción dulce y ligera, ideal para cuidarse sin renunciar al sabor.