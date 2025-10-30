Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

El ingrediente estrella en los crespillos es la hoja de borraja, que aunque no es tan común en todas las cocinas, tiene muchas propiedades interesantes.

Esta hoja es conocida por su capacidad para depurar el organismo, ayudando al hígado y los riñones a eliminar toxinas.

Ingredientes, para 4 personas

20 hojas de borraja (pequeñas)

2 huevos

80 g de harina

50 ml de leche

30 ml de anís

1 cucharadita de levadura en polvo para reposteria

Aceite de oliva suave o girasol

2 cucharadas de miel

Hojas de menta

Ingredientes Crespillos con miel | antena3.com

Elaboración

Casca los huevos a un bol y bátelos con una varilla. Agrega la leche y el anís y sigue batiendo.

Mezcla la harina con la levadura e incorpóralas a la mezcla de huevos, anís y leche. Bate los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos.

Bate los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos | antena3.com

Introduce las hojas de borraja en la mezcla y úntalas bien hasta que queden bien impregnadas.

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las hojas de borraja y fríelas por los 2 lados. Escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Introduce las hojas de borraja y fríelas | antena3.com

Reparte las hojas de borraja en 4 platos, rocíalas con unos hilos de miel y decóralas con unas hojas de menta.