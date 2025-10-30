Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Este postre rápido que ha preparado Karlos Arguiñano combina lo crujiente con lo dulce y lo natural, ideal para disfrutar sin remordimientos y con un toque de tradición saludable.

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Publicidad

El ingrediente estrella en los crespillos es la hoja de borraja, que aunque no es tan común en todas las cocinas, tiene muchas propiedades interesantes.

Esta hoja es conocida por su capacidad para depurar el organismo, ayudando al hígado y los riñones a eliminar toxinas.

Ingredientes, para 4 personas

  • 20 hojas de borraja (pequeñas)
  • 2 huevos
  • 80 g de harina
  • 50 ml de leche
  • 30 ml de anís
  • 1 cucharadita de levadura en polvo para reposteria
  • Aceite de oliva suave o girasol
  • 2 cucharadas de miel
  • Hojas de menta
Ingredientes Crespillos con miel
Ingredientes Crespillos con miel | antena3.com

Elaboración

Casca los huevos a un bol y bátelos con una varilla. Agrega la leche y el anís y sigue batiendo.

Mezcla la harina con la levadura e incorpóralas a la mezcla de huevos, anís y leche. Bate los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos.

Bate los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos
Bate los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos | antena3.com

Introduce las hojas de borraja en la mezcla y úntalas bien hasta que queden bien impregnadas.

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las hojas de borraja y fríelas por los 2 lados. Escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Introduce las hojas de borraja y fríelas
Introduce las hojas de borraja y fríelas | antena3.com

Reparte las hojas de borraja en 4 platos, rocíalas con unos hilos de miel y decóralas con unas hojas de menta.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Paco Marhuenda

Paco Marhuenda, sobre Pedro Sánchez: "Es un gran farsante"

Rubén Amón.

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Lomo de cerdo con nueces
Para 4 personas

Arguiñano: lomo de cerdo con nueces, una receta muy sencilla con una combinación perfecta de sabores

María Becerra
Mañana a las 22:00 horas

Avance exclusivo: el plató se revoluciona con la batalla más numerosa de La Voz... ¡y así reaccionan los asesores!

Rubén Amón
Pedro Sánchez

La ironía de Rubén Amón con la comparecencia de Pedro Sánchez: "Espero una escena, sacándole a hombros entre todos sus aliados"

Las críticas al presidente del Gobierno por su actitud en la comisión Koldo del Senado no han cesado a lo largo de toda la mañana. Esas valoraciones también apuntaban a los socios del Gobierno que parecían

Sánchez comparece en el Senado.
Sesión en el Senado

María del Mar Caballero (UPN), sobre sus preguntas a Pedro Sánchez: "Cuando a alguien le cuesta 9 minutos decir si sí o no ha cobrado en efectivo hay un problema"

La senadora de UPN María del Mar Caballero ha sido la primera representante de la Cámara en preguntar a Pedro Sánchez en la comisión que investiga el 'caso Koldo'. Reconoce que aunque se esperaba evasivas del presidente le han parecido "excesivas".

José Peláez

José Peláez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Ha ido a echarse unas risas"

Horten

Horten vuelve a casa diez meses después de la DANA : "Una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces"

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

Publicidad