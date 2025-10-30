Para 4 personas
Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano
Este postre rápido que ha preparado Karlos Arguiñano combina lo crujiente con lo dulce y lo natural, ideal para disfrutar sin remordimientos y con un toque de tradición saludable.
El ingrediente estrella en los crespillos es la hoja de borraja, que aunque no es tan común en todas las cocinas, tiene muchas propiedades interesantes.
Esta hoja es conocida por su capacidad para depurar el organismo, ayudando al hígado y los riñones a eliminar toxinas.
Ingredientes, para 4 personas
- 20 hojas de borraja (pequeñas)
- 2 huevos
- 80 g de harina
- 50 ml de leche
- 30 ml de anís
- 1 cucharadita de levadura en polvo para reposteria
- Aceite de oliva suave o girasol
- 2 cucharadas de miel
- Hojas de menta
Elaboración
Casca los huevos a un bol y bátelos con una varilla. Agrega la leche y el anís y sigue batiendo.
Mezcla la harina con la levadura e incorpóralas a la mezcla de huevos, anís y leche. Bate los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos.
Introduce las hojas de borraja en la mezcla y úntalas bien hasta que queden bien impregnadas.
Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las hojas de borraja y fríelas por los 2 lados. Escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.
Reparte las hojas de borraja en 4 platos, rocíalas con unos hilos de miel y decóralas con unas hojas de menta.
