Mejores momentos | Capítulo 37

“David vio cómo arrastraban el cuerpo de Roberto”: Amanda se rompe ante César tras descubrir la mentira de su padre

Después de que su hermano soltase la bomba, la joven ha ido corriendo a casa de su todavía marido para contarle lo que ha descubierto.

Patri Bea
Publicado:

David ha explotado y ha destapado la bomba delante de su hermana en plena discusión familiar: él vio cómo su padre y Emilio arrastraban el cadáver de Roberto Hurtado y lo tiraban por el acantilado.

Destrozada y todavía en shock por lo que acababa de descubrir, Amanda se ha presentado en casa de César para compartir con él la historia de su hermano y disculparse por no haberlo creído durante todo este tiempo.

“David fue testigo. Mi padre le disparó al tuyo”, le ha confesado Amanda a César incapaz de contener las lágrimas. La joven sabe que su marido no podrá verla con los mismos ojos tras confirmar lo que supuestamente había hecho Octavio.

“Te prometo que nada de lo que pase va a cambiar el amor que yo siento por ti”, le ha prometido César a su mujer mirándole a los ojos. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Reforzará lo ocurrido su relación?

