Ester Muñoz, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "No quería incriminarse para futuros juicios"

El periodista y director de el medio digital 'EL Confidencial' aseguraba que el Partido Popular ha desperdiciado "la bala de plata que tenía contra el presidente del Gobierno". Ese era su análisis sobre la intervención del senador del PP, Alejo Miranda. Que cosechaba la valoración crítica de Emiliano García-Page: "Creo que al Partido Popular se le han quitado las ganas de volver a convocarlo, para la mayoría de la gente ha sido muy confuso".

Tras año y medio de Comisión Koldo en el Senado, el PP decidía llamar a Pedro Sánchez a declarar, un día después del primer aniversario de la tragedia de la DANA de Valencia. El presidente del Gobierno por momentos parecía relajado y casi estar disfrutando de hallarse en la sala del Senado donde se celebraba la vista.

La portavoz del grupo popular en el en el Congreso, Ester Muñoz, niega que Sánchez o el Partido Socialista quedaran satisfechos tras el paso del presidente por la comisión Koldo. Aludía a las lagunas mentales que dijo tener sobre ciertos asuntos y advertía de una campaña organizada para evitar que se hable de ellas: "Sus olvidos y amnesias fueron muy reveladores".

El comportamiento de este jueves de Pedro Sánchez en su comparecencia ilustra, según Muñoz, que la ha preparado "con abogados", a fin de evitar caer en faltas a la verdad que le incriminaran en un futuro proceso legal: "No quiere contestar para no incurrir en falso testimonio".

"No le constaba, no lo sabía, no lo recordaba"

Insistía en las evasivas que abundaron en las respuestas de Sánchez y aseguraba que sí llego a faltar a la verdad cuando negó conocer a Koldo García, más allá de ser asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Respecto a las respuestas muy concretas y tajantes en unos asuntos, y sus fallos de memoria en otros, ha valorado lo siguiente: "No quería incriminarse para futuros juicios".

