Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Comisión Senado

Ester Muñoz, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "No quería incriminarse para futuros juicios"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha analizado las respuestas del presidente del Gobierno. El tono contundente se ha mantenido y concluye que "los silencios - de Pedro Sánchez - fueron reveladores" .

Ester Muñoz

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

El periodista y director de el medio digital 'EL Confidencial' aseguraba que el Partido Popular ha desperdiciado "la bala de plata que tenía contra el presidente del Gobierno". Ese era su análisis sobre la intervención del senador del PP, Alejo Miranda. Que cosechaba la valoración crítica de Emiliano García-Page: "Creo que al Partido Popular se le han quitado las ganas de volver a convocarlo, para la mayoría de la gente ha sido muy confuso".

Tras año y medio de Comisión Koldo en el Senado, el PP decidía llamar a Pedro Sánchez a declarar, un día después del primer aniversario de la tragedia de la DANA de Valencia. El presidente del Gobierno por momentos parecía relajado y casi estar disfrutando de hallarse en la sala del Senado donde se celebraba la vista.

La portavoz del grupo popular en el en el Congreso, Ester Muñoz, niega que Sánchez o el Partido Socialista quedaran satisfechos tras el paso del presidente por la comisión Koldo. Aludía a las lagunas mentales que dijo tener sobre ciertos asuntos y advertía de una campaña organizada para evitar que se hable de ellas: "Sus olvidos y amnesias fueron muy reveladores".

El comportamiento de este jueves de Pedro Sánchez en su comparecencia ilustra, según Muñoz, que la ha preparado "con abogados", a fin de evitar caer en faltas a la verdad que le incriminaran en un futuro proceso legal: "No quiere contestar para no incurrir en falso testimonio".

"No le constaba, no lo sabía, no lo recordaba"

Insistía en las evasivas que abundaron en las respuestas de Sánchez y aseguraba que sí llego a faltar a la verdad cuando negó conocer a Koldo García, más allá de ser asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Respecto a las respuestas muy concretas y tajantes en unos asuntos, y sus fallos de memoria en otros, ha valorado lo siguiente: "No quería incriminarse para futuros juicios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rubén Amón.

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ester Muñoz

Ester Muñoz, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "No quería incriminarse para futuros juicios"

Las espeluznantes ideas de los invitados para celebrar Halloween en Pasapalabra

¡Toma nota! Las espeluznantes ideas de los invitados para celebrar Halloween en Pasapalabra

¿Heavy o mujer? Dani Martín saca su lado más analista para sorprender a las hormigas

¿Heavy o mujer? Dani Martín saca su lado más analista para sorprender a las hormigas

Disfruta de la entrevista completa a Dani Martín en El Hormiguero
Mucha magia

Disfruta de la entrevista completa a Dani Martín en El Hormiguero

La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans
Inolvidable

La cámara oculta más emotiva: Dani Martín sorprende a alguno de sus mayores fans

"Hizo un efecto boomerang y se vino contra mí": el incómodo momento que Dani Martín vivió en un baño en mitad de la selva
Anécdota

"Hizo un efecto boomerang y se vino contra mí": el incómodo momento que Dani Martín vivió en un baño en mitad de la selva

El cantante ha compartido con los espectadores del programa una historia que le ocurrió hace poco y que no tiene desperdicio.

La anécdota más surrealista de Dani Martín en una gira: "Mear en una furgoneta no es fácil"
Desternillante

La anécdota más surrealista de Dani Martín en una gira: "Mear en una furgoneta no es fácil"

El cantante ha asegurado que, por no parar en una gasolinera, decidió orinar en una botella y el desenlace fue de lo más inesperado.

Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val, próximos invitados de El Hormiguero

Javier Cámara, William Levy, Paula Echevarría, Sergio Dalma y Juan del Val, próximos invitados de El Hormiguero

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

El breakdance de Lucía Hoyos: acaba por los suelos bailando en La Pista

Publicidad