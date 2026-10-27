Mejores momentos | 27 de octubre
Carlos aprovecha el error de Marina y se lleva un panel de 665 euros sin tirar
Carlos ha sabido esperar pacientemente un fallo por parte de Marina y, cuando ha llegado, ha resuelto el panel sin tan siquiera tirar de la ruleta.
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Marina había logrado mantener una muy buena dinámica en sus tiradas, acumulando hasta 550€, un libro electrónico con funda valorado en 115€ y el Me lo quedo. Sin embargo, la suerte ha decidido marcharse cuando caía en el Se lo doy, entregando todos sus bienes a Carlos.
El turno seguía siendo de Marina, quien ha estado a punto de compensar parcialmente lo perdido al sumar 300€ en una sola tirada. Renunciando al Supercomodín se ha dispuesto a resolver el panel; no obstante, una letra le ha jugado una mala pasada.
En lugar de leer “majo”, ha optado por “malo”; cediendo así el turno a Carlos. El concursante no se lo ha pensado y, automáticamente, ha abogado por resolver la prueba y llevarse un panel de 665€ (del regalo de Marina) y, con este, la ovación del público.
¿Te has perdido este Panel de la Letra Oculta? Puedes verlo en el vídeo de arriba.
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