Carlos aprovecha el error de Marina y se lleva un panel de 665 euros sin tirar

Marina había logrado mantener una muy buena dinámica en sus tiradas, acumulando hasta 550€, un libro electrónico con funda valorado en 115€ y el Me lo quedo. Sin embargo, la suerte ha decidido marcharse cuando caía en el Se lo doy, entregando todos sus bienes a Carlos.

El turno seguía siendo de Marina, quien ha estado a punto de compensar parcialmente lo perdido al sumar 300€ en una sola tirada. Renunciando al Supercomodín se ha dispuesto a resolver el panel; no obstante, una letra le ha jugado una mala pasada.

En lugar de leer “majo”, ha optado por “malo”; cediendo así el turno a Carlos. El concursante no se lo ha pensado y, automáticamente, ha abogado por resolver la prueba y llevarse un panel de 665€ (del regalo de Marina) y, con este, la ovación del público.

¿Te has perdido este Panel de la Letra Oculta? Puedes verlo en el vídeo de arriba.