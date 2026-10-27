Marina espera para enfrentarse al Exprés y triunfa ganando 800 euros

Las reglas del gajo Exprés son bien claras: el concursante que lo levanta tiene 45 segundos para resolver un panel; pero, si se equivoca en una letra, pierde el turno y el dinero. Por eso, cuando Marina ha caído en esta casilla en su primera tirada, automáticamente ha decidido ignorarla.

Después de conseguir Todas las vocales y descubrirlas, así como sumar 400€ gracias a multiplicar por cuatro la C, la concursante ha ido a parar al mismo sitio en el que había empezado. Sin embargo, esta vez sí se veía preparada para levantarlo.

Así, Marina ha aumentado el marcador hasta los 800€ en tan solo 25 segundos. Un triunfo absoluto que la ha hecho colocarse la primera en la clasificación de cara a la Gran Final y, por supuesto, llevarse la ola del público.

Si quieres ver este emocionante panel al completo, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.