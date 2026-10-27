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Mejores momentos | 27 de octubre

Marina espera para enfrentarse al Exprés y triunfa ganando 800 euros

Marina ha arrancado un panel cayendo en la casilla Exprés, renunciando automáticamente a levantarla. Sin embargo, poco después ha repetido este lanzamiento de la ruleta para, esta vez, enfrentarse a la cuenta atrás.

Marina espera para enfrentarse al Exprés y triunfa ganando 800 euros

Marina espera para enfrentarse al Exprés y triunfa ganando 800 euros

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Borja Tamayo
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Las reglas del gajo Exprés son bien claras: el concursante que lo levanta tiene 45 segundos para resolver un panel; pero, si se equivoca en una letra, pierde el turno y el dinero. Por eso, cuando Marina ha caído en esta casilla en su primera tirada, automáticamente ha decidido ignorarla.

Después de conseguir Todas las vocales y descubrirlas, así como sumar 400€ gracias a multiplicar por cuatro la C, la concursante ha ido a parar al mismo sitio en el que había empezado. Sin embargo, esta vez sí se veía preparada para levantarlo.

Así, Marina ha aumentado el marcador hasta los 800€ en tan solo 25 segundos. Un triunfo absoluto que la ha hecho colocarse la primera en la clasificación de cara a la Gran Final y, por supuesto, llevarse la ola del público.

Si quieres ver este emocionante panel al completo, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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