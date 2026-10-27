El regreso de Luis sacude Sueños de libertad: planta cara a Gabriel y defiende el futuro de la fábrica

Luis ha regresado a Toledo después de varios meses viviendo en Barcelona. Aunque asegura que su negocio de perfumes marcha bien y que solo necesita cambiar de aires, su familia sospecha que oculta algo. Durante su visita, decide acercarse a la fábrica donde trabajó durante años.

Allí se encuentra con Gabriel y le reprocha la desaparición de sus perfumes. El director presume del nuevo rumbo de la empresa y le advierte de que no es bienvenido. Sin embargo, Luis no se intimida y le recuerda que el apellido De la Reina también pertenece a Gabriel y a su hijo en Sueños de libertad.