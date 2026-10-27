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CASO VERÓNICA HIDALGO

La Policía da detalles de la estrecha relación del marido de Verónica Hidalgo con el cabecilla de la banda criminal

El marido de Verónica Hidalgo continúa en prisión y el líder de la presunta organización criminal a la que pertenecía ha sido detenido. Ahora, la Policía informa de la estrecha relación que presuntamente hay entre ellos.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, fue detenido el 24 de marzo por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Supuestamente, formaba parte de una banda dedicada al tráfico de drogas.

Juan Andrés González

El marido de Verónica era como conocido como El Flako y se dedicaba a blanquear presuntamente a través de sus empresas el dinero que conseguían a través del tráfico. El pasado 8 de octubre detuvieron a El Moreno, el supuesto cabecilla del grupo.

A raíz de su detención, la policía expone nuevos detalles que demuestran la relación entre el líder de la banda y Juan Andrés. El Moreno estaba contratado por una empresa para la cual no trabajaba (la de Juan Andrés), pero percibía nóminas desde hace diferentes años.

"La organización contaba con un potente entramado empresarial y económico que ayudaba a la organización a blanquear los beneficios obtenidos con la comisión de los hechos delictivos", afirma José Manuel Lorge, inspector Jefe de Policía.

Un año y medio después, la Policía logra dar con el líder de la banda y finalizan la operación con 86 detenidos. Un punto de inflexión que marcará el futuro del marido de Verónica Hidalgo.

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