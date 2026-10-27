Sonsoles Ónega revela su deseo pendiente en Las hijas de la criada y habla de una posible continuación

Las hijas de la criada ha llegado a su desenlace con Clara y Catalina al frente de La Deslumbrante, homenajeando así a doña Inés. Sin embargo, Sonsoles Ónega reconoce que todavía podrían quedar historias por contar en una hipotética segunda temporada.

Aunque la novela termina con las protagonistas en la tercera edad, la serie las deja en la treintena, con mucho camino por recorrer. La autora no tiene claro cómo podría desarrollarse una continuación, pero sí sabe que le gustaría participar en ella con un cameo, algo que se quedó con ganas de hacer en la primera temporada.