Tiendas vacías y hartazgo vecinal: Carlos Quílez muestra qué queda de la acampada de Sol un mes después

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid empezó el pasado 26 de septiembre. Cientos de personas tomaron la plaza más céntrica de la capital para protestar por la crisis de la vivienda. Una crisis que se desató a raíz del desahucio de Maricarmen.

Un mes después, la acampada continúa, aunque han cambiado algunas cosas. Nuestro compañero Carlos Quílez se ha trasladado hasta allí para mostrarnos qué queda de la protesta que comenzó hace un mes.

Pese a que según los acampados sigue habiendo mucha gente, Carlos Quílez comprueba que gran parte de las tiendas están vacías. "Hay gente que se ha ido, pero la rotación es muy grande", afirma uno de los manifestantes.

Por su parte, los vecinos y comerciantes de la zona no pueden más. La suciedad y el ruido les han llevado al límite y piden que se vayan. "Me parece una aberración", afirman. Sin embargo, los acampados pretenden aguantar al menos hasta la huelga general.

La acampada no se desmantela y los ojos están puestos en la huelga general del 11 de noviembre y las elecciones del 29 de noviembre. ¡No te pierdas el reportaje en el vídeo de arriba!