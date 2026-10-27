Coral teme que su nieto participe en las protestas juveniles del 31 de octubre: "Dice que quiere ir"

Barcelona se suma a los disturbios estudiantiles que comenzaron en Francia y terminaron extendiéndose por Italia y otros puntos de Europa. En la ciudad catalana, cientos de jóvenes se han echado a las calles para protestar por el encarecimiento de la vida, las condiciones de la educación pública o el precio de la vivienda.

Este sábado 24 de octubre, casi 130 personas fueron detenidas en Barcelona. Una cifra que se suma a los alrededor de 20 detenidos en Bilbao por sumarse a las protestas, que han terminado en incendios y destrozos por las calles.

Está previsto que para el 31 de octubre varios puntos del país acojan protestas. Convocatorias que corren por redes sociales y están previstas para Madrid, Marbella, Valencia, Algeciras o Terrassa.

Ante estas posibles protestas, las ciudades se blindan y aumentan la presión policial. Sin embargo, el miedo en las calles aumenta por momentos.

Coral, por ejemplo, es una mujer cuyo nieto ha afirmado que quiere ir a las manifestaciones. "Quiere ir a manifestaciones pacíficas, pero te puedes encontrar con un grupo que la vaya a liar", afirma Coral.

Pese a que Coral se muestra a favor de las manifestaciones y la defensa de los derechos, asegura que lo que está ocurriendo es "una barbaridad". ¿Qué va a ocurrir el próximo 31 de octubre? ¡Toda la información, en el vídeo de arriba!