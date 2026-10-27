Ángela, a punto de ganar la Gran Final: el “pivot” le juega una mala pasada

Ángela ha logrado llegar a la Gran Final de La ruleta de la suerte al terminar el programa con 1.500€. La concursante contaba con una Ayuda Final y todo apuntaba a que podía hacerse con el contenido del sobre que ha elegido al tener la posibilidad de pedir una vocal extra.

Sin embargo, las cosas se han empezado a truncar cuando la pista, “tres de baloncesto”, le era completamente ajena. Las palabras no eran especialmente largas y muchas letras habían sido ya desveladas; pero, el puro desconocimiento del deporte le ha terminado jugando una mala pasada.

Después de descubrir “alero” y “escolta”, el “pivot” se ha mantenido fijo en su lugar para echar por tierra las esperanzas de la concursante. Una posición de juego que, probablemente, jamás olvidará.

Puedes ver la Gran Final al completo en el vídeo de arriba.