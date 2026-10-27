VIOLENCIA
Una periodista de 'Espejo Público' se infiltra en los chats de los grupos que organizan los disturbios
Mientras continúan los disturbios en distintos puntos de España, una periodista del programa ha logrado infiltrarse en varios grupos vinculados a las convocatorias de 'BLOCUS', donde decenas de jóvenes intercambian mensajes sobre nuevos saqueos, violencia en las calles y agresiones contra agentes.
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En 'Espejo Público', tras los disturbios vividos en ciudades como Barcelona y Bilbao y los que se prevén para la noche de Halloween en muchas más ciudades españolas, nos hemos adentrado en sus chats para saber cómo se organizan estos grupos.
"María", nombre ficticio de la reportera, lleva días siguiendo la actividad de estos canales a los que define con una sola palabra: "violencia". Lo que más le ha llamado la atención es lo que no aparece en las conversaciones.
Según explica, no ha encontrado mensajes sobre mejoras educativas, problemas sociales o reivindicaciones políticas. En su lugar, predominan las referencias a quemar las calles, organizar saqueos y preparar enfrentamientos. Todo ello, asegura que lo hacen "con total impunidad".
Grupos cerrados... y reabiertos en horas
La periodista asegura que, aunque ayer fueron cerrados varios canales, la respuesta fue prácticamente inmediata.
En menos de 24 horas apareció un nuevo grupo con el mismo nombre: "BLOQUS BARCELONA". En el momento de la infiltración contaba con 2.241 miembros, de los que 64 estaban conectados.
Martillos, ropa negra y pasamontañas
Los mensajes que ha podido leer incluyen instrucciones sobre cómo acudir a las convocatorias. Entre ellas, referencias a llevar martillos, vestir de negro y utilizar pasamontañas.
También aparecen conversaciones sobre cómo acceder en grupo a establecimientos para facilitar los saqueos o sobre el uso de martillos de emergencia de los autobuses para romper cristales.
Mensajes contra los Mossos
Lo que más preocupa a la periodista son los mensajes dirigidos contra los cuerpos policiales.
Según relata, algunos usuarios hablan de ir a por agentes de los Mossos d'Esquadra y se burlan de que el cierre de los canales no haya frenado su actividad, convencidos de que siempre pueden abrir nuevos grupos de forma anónima.
Durante la infiltración, además, la reportera asegura haber visto fotografías de armas blancas compartidas en estas conversaciones.
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