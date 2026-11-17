Una discusión en plena calle ha desatado un nuevo conflicto familiar en el entorno de Antonio Tejado. Alba Muñoz asegura que Samara, actual pareja de su exmarido, y la madre de este comenzaron a increparla, mientras que una amiga de la familia sostiene que fue ella quien inició los insultos.

Indignada por estas acusaciones, Alba ha defendido su versión en Y ahora Sonsoles y ha asegurado que todo ocurrió delante de su hija. Además, ha confirmado que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y espera que se haga justicia.