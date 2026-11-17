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Y AHORA SONSOLES
Alba Muñoz denuncia la pelea con la familia de Antonio Tejado y desmiente las acusaciones: "Yo me defendí"
La exmujer de Antonio Tejado rompe su silencio en Y ahora Sonsoles tras el enfrentamiento con Samara y la madre de su expareja, del que existen versiones contradictorias.
Una discusión en plena calle ha desatado un nuevo conflicto familiar en el entorno de Antonio Tejado. Alba Muñoz asegura que Samara, actual pareja de su exmarido, y la madre de este comenzaron a increparla, mientras que una amiga de la familia sostiene que fue ella quien inició los insultos.
Indignada por estas acusaciones, Alba ha defendido su versión en Y ahora Sonsoles y ha asegurado que todo ocurrió delante de su hija. Además, ha confirmado que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y espera que se haga justicia.