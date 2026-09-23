El reto cubano que sorprende a los actores de Las hijas de la criada: ¿cuántas expresiones conseguirán acertar?

Cuba tiene un papel clave en Las hijas de la criada y también se ha convertido en protagonista de un reto para sus actores. Durante el rodaje, Judith Fernández, Roque Ruíz y Federico Pérez han intentado descifrar el significado de distintas expresiones cubanas.

Entre dudas y razonamientos, los tres intérpretes han conseguido acertar algunos términos. Judith ha mostrado su sorpresa al descubrir expresiones que desconocía por completo, mientras Federico y Roque también se han animado a poner a prueba sus conocimientos.