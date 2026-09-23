La exnovia de Presley Gerber, Lexi Wood, rota de dolor tras su muerte: "Luchó con todas sus fuerzas"

El domingo pasado, día 20 de septiembre, falleció Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford. Su pérdida ha supuesto un golpe muy duro para toda la familia, puesto que ha sido una despedida totalmente inesperada.

Con tan solo 27 años de edad, el joven modelo supuestamente sufrió una sobredosis fatal en el centro de desintoxicación en el que se encontraba luchando contra la adicción. Aunque son muchas las dudas que han surgido al respecto, lo más importante ahora mismo es apoyar a la familia en este complicado proceso.

Presley Gerber y Lexi Wood en 2022 | Gtres

Además, con el paso de los días, los seres más cercanos de Presley ya han empezado a despedirse públicamente de él. Sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, ya se han desplazado hasta el domicilio de su hijo en Hollywood.

De todas formas, las palabras que más han trascendido por el momento son las de Lexi Wood, expareja del modelo durante el año 2022. La influencer ha compartido, a través de su Instagram, un carrusel lleno de momentos inolvidables juntos y una emotivas y dulces palabras que seguro se han sentido como un abrazo para sus seres más queridos.

Presley Gerber y Lexi Wood | Instagram

Las palabras de Lexi

Con un pequeño recopilatorio fotográfico lleno de momentos compartidos e inolvidables como pareja, Wood ha aprovechado para decirle un último adiós a quien fue su pareja en el año 2022: "Es difícil expresar con palabras lo que significa perder a alguien que fue una parte tan importante de mi vida durante tantos años", arranca el comunicado.

Resaltaba, sobre todo, la bonita relación que tenían: "A lo largo de cada etapa y de cada faceta de nuestra relación, la amistad fue siempre el eje central". Añade que "todos los que quisieron a Presley saben que era una de las personas más amables, abiertas, cariñosas y valientes que existían”.

Presley Gerber y Lexi Wood | Instagram

Sigue sus palabras contando a sus seguidores un poco más sobre cómo era realmente Presley: "Amaba de una manera tan profunda y pura; era increíblemente romántico y atento. También poseía una resiliencia extraordinaria".

Y, como no, Lexi también se ha manifestado sobre su adicción: "Luchó con todas sus fuerzas por su vida y tuvo la valentía de hablar abiertamente sobre esa lucha. Más que nada, quería usar su historia para ayudar a los demás, y lo logró".

Presley Gerber y Lexi Wood | Instagram

Finalmente, la también modelo, aprovecha para agradecer todo lo vivido junto a su exnovio Presley Gerber: "Me siento muy afortunada de haber compartido tantos años de amistad, tantos recuerdos y tanto amor con él. Siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón, y todos le echaremos de menos para siempre", concluye.

Más sobre su relación

Su romance ha sido uno de los más conocidos de Presley Gerber, que tuvo lugar en 2022. Fue la misma pareja quien hizo pública la relación a través de sus redes sociales, dejando claro su ilusión y enamoramiento.

En el mes de noviembre de 2022, Lexi compartió en su Instagram unas imágenes junto al modelo, contando que él le hacía muy feliz. Tras asistir a algunos eventos juntos, a mediados de diciembre del mismo año informaron que se habían separado, poniendo fin a una relación breve pero intensa.

Presley Gerber y Lexi Wood | Instagram

A pesar de su corto romance, ambos se tenían un gran cariño, pero se dieron cuenta de que su amor no iba a convertirse en una relación larga. Igualmente, su aprecio trascendió la relación, y por este mismo motivo Lexi Wood ha compartido las emotivas palabras de despedida dedicadas a su expareja Presley Gerber.