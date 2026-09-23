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Delcy saluda a Sánchez

Andrés Villavicencio explota tras el "paseíllo" de Delcy Rodríguez a Pedro Sánchez: "Es una vergüenza"

El opositor venezolano en el exilio analiza en 'Espejo Público' el gesto de la mandataria chavista en la ONU y arremete contra la postura del Gobierno español.

VENEZOLANO

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Carina Verdú
Carina Verdú
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El cruce de miradas y el gesto de Delcy Rodríguez buscando a Pedro Sánchez en los pasillos de la ONU ha escocido, y mucho, en el exilio venezolano. Andrés Villavicencio se ha pronunciado este mañana en Espejo Público, al valorar la escena ante Susanna Griso: "Me parece una vergüenza, realmente".

Para el activista, la actitud del Ejecutivo español con Caracas roza el favoritismo por omisión. "Lamentablemente, esta administración socialista ha sido, a veces por activa y la mayor parte del tiempo por pasiva, una aliada del régimen chavista", ha denunciado en directo, recordando que ante la situación que vive su país solo cabía una respuesta: "Al régimen chavista había que condenarlo con firmeza y, esta administración no lo hizo".

Villavicencio también ha desmontado el discurso con el que la vicepresidenta venezolana desembarcó en Nueva York asegurando que iba a "defender sus principios". "A mí me causa gracia que diga eso", ha ironizado el opositor, tajante sobre la naturaleza del Ejecutivo de Nicolás Maduro: "La verdad es que no tienen ningún tipo de principios ni de escrúpulos, son solo una banda criminal dispuesta a hacer lo que sea por evitar salir del poder".

Pese a la dureza del análisis, el venezolano mantiene la mirada puesta en el futuro y se muestra convencido de que la presión internacional acabará surtiendo efecto para desmantelar el sistema chavista y liberar a la totalidad de los presos políticos.

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

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