Beatriz lleva al límite a Gabriel en Sueños de libertad: su embarazo se convierte en una amenaza desesperada

Gabriel ha reaccionado con enfado al descubrir que Begoña conoce el embarazo de Beatriz. Temeroso de que pueda descubrir la verdad, le reprocha haber hablado con ella y sospecha que busca dar pena para quedarse en la casa.

Lejos de aceptar sus órdenes, Beatriz se enfrenta a él y le recrimina que ignore sus sentimientos. Cuando Gabriel insiste en que debe marcharse cuanto antes a Madrid, ella amenaza con terminar con la vida del bebé si la obliga a irse en Sueños de libertad.