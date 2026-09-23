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SUEÑOS DE LIBERTAD
Beatriz lleva al límite a Gabriel en Sueños de libertad: su embarazo se convierte en una amenaza desesperada
La joven se niega a abandonar la casa y marcharse a Madrid, como le exige Gabriel, y toma una decisión extrema para intentar permanecer junto a él.
Gabriel ha reaccionado con enfado al descubrir que Begoña conoce el embarazo de Beatriz. Temeroso de que pueda descubrir la verdad, le reprocha haber hablado con ella y sospecha que busca dar pena para quedarse en la casa.
Lejos de aceptar sus órdenes, Beatriz se enfrenta a él y le recrimina que ignore sus sentimientos. Cuando Gabriel insiste en que debe marcharse cuanto antes a Madrid, ella amenaza con terminar con la vida del bebé si la obliga a irse en Sueños de libertad.