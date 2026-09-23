VÍDEO: El tenso momento en el que los antidisturbios cargan contra los vecinos que intentan frenar el desahucio de Maricarmen en Retiro, Madrid

Las imágenes que acompañan esta noticia transmiten la tensión con la que los vecinos de Maricarmen tratan de frenar el desahucio de la mujer de 87 años de su casa de toda la vida en Retiro, Madrid. Entre proclamas de "Maricamen se queda", o "no toleramos ni un desahucio más", los presentes se enfrentan desde primera hora de este miércoles a los policías.

El caso de Maricarmen ha llegado a convertirse en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Fue en 1956 cuando el padre de Maricarmen firmó un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen por un importe de 500 euros. Sin embargo, el inmueble fue vendido a un fondo buitre que subió la renta considerablemente. Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años.

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