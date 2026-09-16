¡Una receta con chispa! Truchas a la navarra de Karlos Arguiñano

Ingredientes (4 p.):

4 truchas de ración

4 lonchas de jamón serrano

2 dientes de ajo

1/2 limón

125 ml de caldo de pescado

150 g de harina (para enharinar y para la salsa)

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Limpia las truchas, retira las cabezas y saca los 8 lomos quitando la espina central. Lávalos bien y ponlos de dos en dos.

Calienta un dedo de aceite en una sartén amplia. Rellena cada trucha con una loncha de jamón. Condiméntalas con una pizca de sal por la parte exterior. Enharínalas (reserva una cucharadita de harina para la salsa) y retira el exceso dando unos golpecitos con la palma de la mano. Fríe las truchas, hasta que se doren bien por fuera y queden jugosas por dentro. Resérvalas en un plato.

Fríe las truchas en la sarten | antena3.com

Cuela el aceite y pasa la mitad de nuevo a la sartén. Pela y pica los ajos, agrégalos y sofríelos hasta que se doren. Exprime el limón y añade el zumo. Agrega una cucharadita de harina y el caldo de pescado. Cocina la salsa durante 3-4 minutos sin parar de remover. Agrega perejil picado al gusto.

Cocina la salsa | antena3.com

Haz una cama de salsa en cada plato y coloca encima una trucha con jamón. Decora con perejil.

Consejo:

No añadas sal a las truchas o añade únicamente una pequeña cantidad. Recuerda que el jamón serrano ya aporta bastante salinidad durante la cocción.