Sadakat prepara una trampa para Alya y acaba detenida por su nuera: “La denunciante soy yo”

La familia Albora ha comenzado el desayuno con preocupación por la desaparición de Zerrin. Mientras siguen buscando la furgoneta, también han hablado de Boran y de los cuidados que necesita. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar.

De repente, Alya ha aparecido acompañada por varios agentes. La llegada de la policía ha sorprendido a todos y Sadakat ha preguntado qué estaba pasando.

Tal y como han explicado, había ocurrido un incidente en el hospital. “Nos han comunicado que se ha puesto en peligro la vida de una paciente”, han informado. Luego, han señalado a Sadakat.

La matriarca ha negado cualquier implicación, asegurando que todo debía tratarse de un error. “Eso no es verdad. ¿Cómo va a ser? Debe haber algún malentendido”, ha respondido. Pero los agentes no habían acudido únicamente para pedir explicaciones. Le han comunicado que debía acompañarlos bajo sospecha de haber puesto en peligro la vida de la paciente.

Sadakat se ha quedado sin palabras. Ha insistido en que nunca había puesto en peligro a nadie y ha exigido saber quién se había atrevido a denunciarla. Entonces, Alya ha dado un paso al frente y ha revelado que ella era quien había denunciado los hechos.

La madre de Cihan ha intentado utilizar a una enfermera para conseguir un caso con el que desacreditar a Alya y hacer que se marchara de Mardin. Pero la jugada no le ha salido como esperaba. ¿Acabará en la cárcel?