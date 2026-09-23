María, mujer que no puede pasear de la mano de su novia por Ceuta, responde a Rubiño (Más Madrid): "Te estás equivocando, Eduardo"

María, una residente ceutí que ha denunciado la imposibilidad de hacer una vida normal en la vía pública junto a su pareja debido a los constantes insultos y al acoso homófobo que sufren a diario, ha derivado en un cruce con el diputado Eduardo Rubiño, visibilizando el malestar ciudadano y el reproche hacia la clase política por la falta de medidas efectivas en la ciudad autónoma.

Eduardo Rubiño le ha transmitido su respaldo a María, aunque después ha lanzado un aviso a los que utilizan ese tipo de frases: "Me gustaría también que los mismos que dicen que dónde están las feministas y el colectivo, muchas veces coincide con personas que solo se acuerdan de los derechos cuando sirve para denunciar y atacar".

"Eduardo, creo que te equivocas"

Ha dichas palabras, María ha contestado al portavoz de Más Madrid: "Eduardo, te estás equivocando, el problema son los que han entrado en Ceuta, los magrebíes que viven aquí, no he tenido problema con ellos, mis mejores amigas son musulmanas", "me dices que muestras solidaridad pero luego dices lo otro", ha recalcado.

El empresario Marcos de Quinto también ha querido sumarse a las palabras de María y ha matizado: "Lo que dice esta señora es razonable, dice que no es un tema de raza, es de cultura, porque gente con determinas culturas tienen poco respeto a la mujer o a las colectivos".

El problema de todo lo ocurrido en Ceuta, es que todo se politiza y esto, "es la mierda de todo el país, lo que tenemos aquí y nos sentimos abandonados por el Gobierno". La vecina concreta que le da igual el colectivo porque al final a la hora de la verdad no está ninguno presente: "Ninguno ha bajado del barco, dónde están aquí en Ceuta, ninguno", finaliza.

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