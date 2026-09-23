Crean una app para que el refranero no se olvide: "Son los memes de ahora"

"No por mucho madrugar amanece más temprano", aunque "a quien madruga Dios le ayuda" y "a falta de pan buenas son tortas". Hablamos del refranero español, tan rico y variado como regiones y formas de hablar existen en nuestro país. Una recopilación de dichos que reflejan la cultura y sabiduría popular transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Los usamos pero, ¿realmente conocemos su significado?

Los refranes españoles a examen

Hemos querido comprobarlo saliendo a la calle y descubriendo cuánto sabemos sobre estas sentencias coloquiales de autor anónimo. Entre los más conocidos está “cuando el río suena agua lleva” que quiere decir que los rumores suelen tener alguna base real o parte de verdad, por muy exagerados que parezcan. “Al pan, pan, y al vino, vino”, otro de los más populares, hace referencia a llamar a las cosas por su nombre por crudas que parezcan.

Las redes sociales, la globalización y el auge del lenguaje digital han relegado nuestros refranes, sobre todo entre los más jóvenes. Aunque, si hay alguien empeñado en que esta tradición no se pierda es Agustín Medina, que lleva más de cuatro años recitando y explicando refranes en sus redes sociales. Ya acumula 400.000 seguidores.

De profesión publicista, Agustín ha encontrado un nicho en redes sociales que ha podido explotar y le ha hecho ganar popularidad con la fórmula “un refrán explicado al día”. En sus vídeos se agolpan los comentarios de usuarios a los que desbloquea un dicho que solía recitar un familiar, como admiten algunos, o aprender una frase hecha que, añaden, aplicarán en el día a día.

Para el ya influencer de refranes las redes sociales se quedaban escuetas así que ha decidido crear su propia aplicación móvil, con versión gratuita y premium, en la que además de enseñar un refrán por día con su correspondiente vídeo, incluye la explicación escrita y detallada con significado y origen, así como situaciones cotidianas en las que poder usar dicha frase. Todo se moderniza y los refranes españoles ya tienen su hueco en el entorno digital aunque como dice el refrán “lo que bien se aprende, nunca se olvida”.

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