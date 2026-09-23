Juan Lobato reacciona a los mensajes secretos de un dirigente del PSOE sobre Ceuta: "Me tranquiliza que haya conciencia de gravedad"

'Espejo Público' ha tenido acceso al informe de seguridad sobre la invasión de Ceuta que ha elaborado el analista Chema Gil Garre. En este documento se recogen cuáles son las claves de este hecho sin precedentes y en qué punto se encuentran ahora las posturas políticas. El informe recoge el testimonio de altos cargos del PSOE. Uno de ellos advierte que la próxima vez "nos entrarán 100.000 pero con banderas marroquís". Dice además: "Esto es muy serio y todavía sería mucho peor si se sabía y no se comunicó al Gobierno. No puede haber sucedido sin la complicidad de las autoridades marroquíes".

Unos mensajes que sorprendían en directo a la senadora del PSOE Susana Díaz. El que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato ha reaccionado a estos mensajes. "Más que sorprendido, estoy tranquilo", sentenciaba. Asegura que le tranquiliza que haya conciencia sobre la gravedad de la situación en el partido y de que hay necesidad de cambiar los protocolos.

Sostiene que tras escuchar los mensajes se puede afirmar que los primeros días hubo "un fallo clarísimo de cálculo". Critica que los primeros días no hubiera una percepción real de la gravedad de lo sucedido el pasado 30 de julio y no entiende que los primeros días se comunicara a la opinión pública que todo estaba ya arreglado. Mantiene que si existía alguna amenaza real de entrada masiva faltó una previsión de las autoridades que pudiera frenarla.

La crisis humanitaria que esconde la crisis de Ceuta

Señala que no se puede perder de vista que han muerto casi 150 personas y miles de ellas siguen malviviendo. Además de los 80.000 vecinos que han visto ocupado su espacio. Como propuesta sugiere que se envía a la ciudad de Ceuta a cientos de funcionarios a tramitar los expedientes de gestión de asilo o de expulsión. "Esa reacción de un estado administrativamente muy potente no la hemos visto con la contundencia que debería".

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