Las aventuras de un sonámbulo extremo: "Un día me levanté en calzoncillos en la casa de otra persona"

Ser sonámbulo puede llegar a darte grandes anécdotas... ¡y grandes sustos! José lo sabe bien, ya que, aunque es sonámbulo desde pequeño, los episodios se le han intensificado con los años.

Muchas veces, las historias se quedan en anécdotas, pero otras pueden llegar a ponerle en peligro. De hecho, José confiesa que a los 17 años vivió su experiencia más extrema: se despertó varias calles más abajo de su casa, en calzoncillos y refugiado en un portal que no conocía.

"Me desperté del frío, metido en el porche de la casa de otra persona", nos cuenta, "cuando volví a mi casa, me encontré a mi madre llorando".

Hace apenas unos días, José recuerda despertarse con cristales en el pelo porque había roto una lámpara. "Hay épocas en las que me pasa mucho, ahora estoy pendiente de pruebas médicas", señala.

José tiene miles de historias que ha vivido siendo sonámbulo. ¡No te pierdas el increíble diario de un sonámbulo, en el vídeo de arriba!