Gil Garre alerta de "movimientos inducidos de subsaharianos" hacia la frontera como parte de "una operación de blanqueo de Marruecos"

El analista de Seguridad y Terrorismo Internacional Chema Gil Garre ha advertido este martes en Espejo Público sobre la peligrosidad del exsenador marroquí Yahya Yahya, después de que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se haya planteado denunciarle por sus recientes declaraciones.

Yahya Yahya, exalcalde de Beni-Enzar, una localidad marroquí próxima a Melilla, y expresidente del Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, ha amenazado abiertamente a través de las redes sociales al rey Felipe VI en caso de que visite las ciudades autónomas.

"Derramaremos hasta la última gota de sangre", ha afirmado en un vídeo publicado en sus redes sociales, en referencia a una hipotética visita del monarca a Ceuta y Melilla.

"Desprecia el derecho internacional y español"

"Cuenta con un historial criminal indiscutible", ha señalado Gil Garre en el programa. El analista ha explicado sobre el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla al que perteneció Yahya Yahya, que se pidió su disolución. Aunque, según ha apuntado, el exsenador habría continuado manteniendo adhesiones a su alrededor.

Gil Garre ha definido las declaraciones de Yahya Yahya como una "amenaza" procedente de "una persona que tiene cierto liderazgo en determinados ámbitos soberanistas de Marruecos y que desprecia el derecho internacional y español".

El analista también ha reclamado a Marruecos que "actúe en consecuencia" ante las amenazas que Yahya Yahya ha difundido contra el rey Felipe VI.

Alerta ante una posible entrada masiva en Ceuta

La intervención de Chema Gil Garre también ha estado marcada por la convocatoria de una posible entrada masiva en Ceuta prevista para este miércoles, una situación que ha activado las alertas ante un eventual intento de acceso a la ciudad autónoma.

Según ha explicado el analista, la convocatoria habría sido difundida por miembros del movimiento GenZ 212. Gil Garre ha señalado que existe un perfil de Facebook relacionado con este movimiento que cuenta con alrededor de 100.000 seguidores, aunque ha matizado que el número de seguidores no implica que todos ellos vayan a participar en estas acciones.

"Es una demostración de que Marruecos está por el control de la frontera"

El experto también ha asegurado que se han detectado "movimientos inducidos" de personas de origen subsahariano hacia la frontera, con el objetivo, según su interpretación, de realizar una "demostración de que Marruecos está por el control de la frontera".

Una situación que ha comparado con la vivida el pasado 15 de agosto, cuando también se difundieron alertas ante una posible entrada masiva en Ceuta.

Gil Garre considera que podrían volver a detectarse movimientos en los próximos días, aunque apunta a que no serían protagonizados por ciudadanos marroquíes desde el lado marroquí de la frontera. En este sentido, el analista sostiene que podría tratarse de una "operación de blanqueo de Marruecos frente a Europa".

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